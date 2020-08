Cifarelli e Tarricone fuori da Fratelli d'Italia. «Offesi ma pronti al dialogo»

Durante la conferenza stampa indetta nella serata del 12 agosto, i rappresentanti della lista civica “Altra Corato”, Luca Cifarelli e Annarita Tarricone, hanno denunciato il trattamento subito dalla direzione locale di Fratelli d’Italia.

Luca Cifarelli ha esordito: «Con la nostra lista civica "Altra Corato", quest’anno, per fare sintesi abbiamo fatto un’attenta analisi e delle valutazioni, ritenendo opportuno transitare in un partito a livello nazionale. Per questo motivo abbiamo avviato un percorso di dialogo con la locale sede di Fratelli d’Italia».

Il confronto fra le due parti era ormai in uno stato molto avanzato. Infatti, come lo stesso Cifarelli ha sottolineato lungo il corso della conferenza «avevano accolto molto favorevolmente la nostra partecipazione, accettando in un primo momento 6 candidati consiglieri di “Altra Corato”».

Il numero è stato in un primo momento ridimensionato a 4 e successivamente a 2: Cifarelli e Tarricone. L’accordo era ormai andato in porto, tant'è vero che i due, il 10 agosto, avevano anche firmato il modulo di accettazione di candidatura alla carica di consigliere comunale, confermando quindi l’intesa.

Appena 12 ore dopo, la rottura. Cifarelli riceveva un messaggio dal segretario locale di Fratelli d’Italia, Giuseppe Cannillo, nel quale quest’ultimo dichiarava: «la vostra entrata (di Cifarelli e Tarricone, ndr) potrebbe causare, ed ha già causato, defezioni per ciò che concerne le candidature» prendendo le distanze dai due ad appena 12 ore dall'ufficializzazione delle candidature.

I rappresentanti della lista civica “altra Corato” si sono sentiti offesi, ma, al contempo, hanno dichiarato di essere pronti al dialogo e a sostenere nuovamente il progetto di Fratelli d’Italia, rivolgendosi direttamente al direttivo: «Non facciamoci la guerra, non siamo avversari politici e non abbiamo ideali diversi».