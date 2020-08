Luigi Perrone è il quarto candidato sindaco, ora è ufficiale

Ora è ufficiale. L'ex senatore e sindaco di Corato Luigi Perrone è il quarto candidato alla corsa per le amministrative dopo De Benedittis, Longo e Bovino. La candidatura di Perrone era nell'aria già da tempo e la conferma è arrivata la settimana scorsa da Angela Quinto durante la conferenza stampa nella quale annunciava il suo ritiro. Di seguito la nota integrale.

«Gino Perrone si candida a Sindaco del Comune di Corato, raccogliendo intorno a sé i consensi e le forze del centro destra e di tutti coloro che conoscono le sue capacità ed il suo amore per la città.

Il progetto è semplice: far sì che Corato abbia una amministrazione stabile ed efficiente, con le competenze politiche ed amministrative necessarie a riattivare da subito le energie e le attività del mondo agricolo, delle piccole e medie imprese, dello sport e della cultura, del commercio e del turismo, dotando la città delle infrastrutture e delle tecnologie necessarie per la sua crescita e garantendo al contempo maggiore sicurezza e benessere.

A Corato è il momento di mettere un “Punto” ed andare a capo, iniziando a scrivere un nuovo capitolo della sua storia attraverso una guida esperta e consapevole che, a partire dalla risoluzione dei problemi quotidiani dei cittadini, miri al suo sviluppo armonico attraverso la realizzazione di grandi progettualità. E questo è possibile solo attraverso l’opera di chi è capace di agire, intercettando canali di sviluppo ed opportunità di crescita.

A Corato serve un punto di svolta, e serve ora. Corato è una città piena di energia da sprigionare: per liberarla, ha bisogno di un Sindaco che si prenda cura di lei, con esperienza, solide basi, e soprattutto con il cuore.

Occorre stabilire un punto fermo per ricominciare con il piede giusto e far ripartire la città nel più breve tempo possibile. Oggi più che mai occorre stabilità e capacità, ed attraverso queste veicolare innovazione e nuove progettualità che guardino allo sviluppo della città attraverso politiche di rigenerazione e sostenibilità. Bisogna saper intercettare le necessità della comunità scendendo in strada ed ascoltando tutti i cittadini, saper individuare i problemi ed avere la competenza necessaria per trovare le soluzioni.

Gino ha sempre dimostrato tutte queste capacità, parlando al cuore della gente e mettendosi sempre al servizio della comunità. Corato non può più permettersi di sperimentare soluzioni alternative, Corato ha bisogno di un punto di riferimento stabile.

Gino oggi si propone come Sindaco di Corato perché la storia tra Gino e la sua città è intensa e profonda, e le belle storie non finiscono mai. Gino Perrone, l’uomo giusto. Punto»