Ritiro Angela Quinto, l'Udc: «Grazie per il tuo spirito di servizio»

È di ieri sera la notizia del passo indietro di Angela Quinto nella corsa a Palazzo di città. Oggi l'Udc - una delle 5 liste che ha scelto di non sostenere più la Quinto ma Perrone - ringrazia l'ex candidata sindaco per quanto ha fatto.

«A nome del segretario Udc, Lorenzo Cesa, dei dirigenti locali e mio personale, esprimo il più vivo e doveroso ringraziamento ad Angela Quinto per la serietà, l’umiltà, e lo spirito di servizio con cui ha lavorato in questi mesi - scrive il coordinatore cittadino Udc, Vincenzo Labianca - permettendo di presentare alla città un centro destra unito che si mette in seria competizione per la vittoria. Una cosa è certa: i semi progettuali offerti da Angela Quinto e dal suo movimento alla città non saranno dispersi e attraverso noi contribuiranno a dare un nuovo “colore alla nostra amata Città”.



Auguro ad Angela Quinto di continuare a essere portatrice di idee e progettualità con lo spirito che l’ha sempre contraddistinta, mantenendo vivo l’amore e la dedizione per la nostra comunità».