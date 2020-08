Angela Quinto ritira la propria candidatura a sindaco di Corato. L'ha annunciato la stessa esponente del movimento civico Città in Fiore durante la conferenza stampa indetta questa sera.

«Il centrodestra ha scelto Gino Perrone come suo candidato. Per questo motivo faccio un passo indietro», ha rivelato la Quinto confermando, così, i rumors che vedevano l'ex senatore come candidato delle forze di centrodestra.

Le liste che appoggiavano la Quinto ("Cambiamo con Toti", Udc,"Corato nel Cuore", " Difendiamo Corato" e "Riqualifichiamo Corato" confluiranno nella candidatura di Perrone. "La città in Fiore", invece, non prenderà parte alla competizione elettorale.

