Il Ministro Bellanova in visita a Corato

Lunedì prossimo, 27 luglio, il Ministr Teresa Bellanova sarà a Corato in visita ufficiale, istituzionale presso il Gruppo Casillo. La visita è prevista per le ore 12.

“La Ministra - scrivono gli organizzatori - si tratterrà fino alle 13.30 presso la sede di quella che attualmente è la più importante azienda pugliese in termini di fatturato e uno dei gruppi più importanti nel settore molitorio a livello internazionale.

Subito dopo si recherà presso la sede di Corato di Italia Viva in piazza Nitti per incontrare iscritti e simpatizzanti.



Teresa Bellanova, pugliese doc, nasce a Ceglie Messapica il 17 agosto 1958, interrompe gli studi giovanissima per andare a lavorare nei campi. Svolge attività sindacale divenendo dapprima segretaria della FLAI-CGIL e poi della FILTEA-CGIL. Nel 2006 entra per la prima volta alla Camera dei deputati nelle file dell'Ulivo; nel 2016 diventa viceministro dello Sviluppo Economico nel governo Renzi e poi Gentiloni. Attualmente è Ministra della Politiche Agricole Alimentari e Forestali. È anche Coordinatrice Nazionale di Italia Viva, insieme a Ettore Rosato (come noto, il nostro partito è retto a tutti i livelli da una diarchia uomo/donna).

Si tratta di uno degli esponenti politici più importanti a livello nazionale che viene a visitare la nostra azienda più significativa - concludono gli organizzatori - È un evento di grande importanza, un riconoscimento alla imprenditorialità coratina e a tutta la nostra Città“.