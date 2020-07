Primo coratino in corsa per le regionali: Antonio Di Gioia nella coalizione di Emiliano

È stato ufficializzato ieri il primo nome coratino in lista per le elezioni regionali: si tratta di Antonio Di Gioia, già presidente dell'Ordine degli psicologi pugliesi. Ambisce a diventare consigliere regionale con il simbolo di Italia in Comune, una delle 14 liste a sostegno di Michele Emiliano.

A comporre la lista ci sono «sindaci e assessori antimafia, esponenti della cultura popolare, ambientalisti, attivisti del Movimento delle Sardine» precisano da Italia in Comune, e per annunciare il nome di Di Gioia, aggiungono: «in lista spazio anche alla tematica del welfare, in un momento di particolare disperazione sociale che il Covid ha riportato alla luce nella sua drammatica autenticità».

A livello locale non c’è ancora nulla di certo rispetto ad altre ipotesi di candidatura per la prossima competizione regionale.