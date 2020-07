Poco più di una settimana, dopo l'ufficializzazione della seconda candidatura a sindaco, Vito Bovino presenta il suo viaggio verso la competizione elettorale di settembre. Dalla "buona strada", payoff utilizzato nella campagna elettorale dell'anno scorso ci si sposta su "l'unica strada", «L'unica percorribile per Corato», dice Benedetto Diaferia, presidente del movimento Nuova Umanità, introducendo Bovino. «Dopo aver mancato il ballottaggio per pochi voti ora abbiamo acquisito maggiore esperienza da mettere al servizio della città».

A proposito di esperienza, quella provata l'anno scorso di un centrosinistra disunito che ha portato al ballottaggio Amorese e D'Introno, non è riuscita a far convergere gli attori di quell'area politica verso un unico candidato. «Abbiamo fatto tutto il possibile per fare un percorso democratico e andare uniti. - spiega Bovino - Mentre noi partecipavamo agli incontri fatti di dialogo, di tempo sottratto ai nostri cari, altri erano già in campagna elettorale. Andando indietro con la memoria, potete ancora leggere un post datato 7 febbraio in cui invitavo i soggetti interessati a percorrere la strada dell'unità». Il riferimento è ovviamente a De Benedittis.

Nel corso della presentazione tenutasi nel comitato elettorale di via Roma, mentre fuori diversi sostenitori di Bovino sono assiepati sotto la pioggia per salutare il loro candidato, è stato illustrato anche parte del programma di quest'anno, introdotto con la frase di Cesare Pavese "È importante quello che si fa, non quello che si dice".



«Non siamo per l'uomo solo al comando - esordisce il candidato sindaco - la nostra sarà una squadra che avrà nel sindaco la sua sintesi. Il nostro operato sarà basato su diritti, azione quotidiana e futuro». Tra le proposte spiccano l'istituzione di un registro tumori, una maggiore attenzione verso l'ospedale, il potenziamento del comando di polizia locale che soffre, come l'apparato comunale, di un forte sottodimensionamento. «C'è solo un dirigente a supportare il commissario prefettizio - afferma Bovino sul punto in questione - si ha quasi paura ad interfacciarsi con la macchina amministrativa che deve rappresentare un punto di riferimento, non un impedimento. Qui parliamo di diritti, non di favori o concessioni».

Nel novero delle priorità anche le strade rattoppate, le scuole bisognose di nuovi spazi, un rafforzamento della videosorveglianza, l'efficientamento energetico degli edifici comunali, le strutture sportive che non riguardano solo il calcio, il decoro del cimitero, il potenziamento del turismo religioso e la capacità di intercettare fondi regionali, nazionale o europei.

Sono due, ufficialmente, le liste a supporto di Bovino: "Bovino sindaco" e "Nuova umanità". È in corso, però, un dialogo con le forze centriste, presumibilmente quelle che finora non hanno scelto di aderire alla candidatura di Angela Quinto. «Il mio invito a contribuire da protagonisti al programma politico è rivolto a tutti gli attori e le forze politiche moderate». Dovesse andare in porto quest'operazione, quella di Bovino potrebbe essere una seconda coalizione di centro. «A livello locale non c'è una connotazione ideologica ben spiccata - chiarisce Bovino - ma si mette in evidenza più l'elemento personale. Motivo per il quale il mio appello è indirizzato verso gli uomini di buona volontà che vedono la politica come servizio»-