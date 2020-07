Domenico Pisicchio nuovo coordinatore di Italia Viva

Avvicendamento al vertice di Italia Viva Corato: Domenico Pisicchio sostituisce Francesco Stolfa nel ruolo di coordinatore cittadino.

«L’avvicendamento - comunica il partito - è stato deciso all’unanimità dal coordinamento cittadino per dare maggiore visibilità e rappresentanza alle nuove componenti del partito, soprattutto di estrazione cattolica, che si sono aggiunte al nucleo “storico” socialista-renziano».

Pisicchio - 61 anni, tecnico della prevenzione presso la Asl Ba, sposato, due figli - fa politica attiva da molti anni nell’ambito del centrosinistra.

«Si affiancherà a Luciana Tarantini, l’altra coordinatrice cittadina poiché, come noto, Italia Viva, a tutti i livelli, è sempre diretta da un uomo e da una donna. Ringraziamo Francesco Stolfa per il lavoro svolto in questa fase “costitutiva” del partito e auguriamo buon lavoro al nuovo coordinatore».