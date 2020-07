Lega: «Corato non è una città sicura»

Una nota del segretario cittadino della Lega, Luigi Menduni.

«Corato non è una città sicura. A dirlo sono stati i cittadini ai quali non è ancora arrivata nessuna risposta da politica e istituzioni. Nel mese di gennaio le cronache cittadine hanno raccontato una Corato insicura e pericolosa scossa da ripetuti atti di vandalismo e microcriminalità, tutti rimasti impuniti.

Dopo questi innumerevoli atti criminosi, nei confronti di cose e persone, con la locale sezione della Lega, siamo scesi in piazza per incontrare i nostri concittadini, molto spaventati dall’escalation di violenze.

"Corato è una città sicura?" Alla nostra domanda i cittadini intervistati hanno tutti risposto di no, dichiarandosi seriamente preoccupati per la propria incolumità e per quella dei propri cari. In quell’occasione all’incontro con i coratini, durante il mercato settimanale, ha partecipato anche l’Onorevole Rossano Sasso grazie al quale le preoccupazioni e i timori di Corato sono arrivati in Parlamento, attraverso un’interrogazione direttamente rivolta al Ministro degli Interni Luciana Lamorgese.

In quegli stessi giorni, accompagnato dall’Onorevole Rossano Sasso e Anna Rita Tateo, ho incontrato anche il Prefetto di Bari. Un incontro molto importante al termine del quale il Prefetto si impegnava a dispiegare più forze dell’ordine sul nostro territorio.

Tuttavia, a distanza di ormai sei mesi, quasi nulla è cambiato a Corato. Le risposte più importanti sarebbero dovute arrivare dalla politica nazionale e dal Governo PD - 5 Stelle da cui dipende anche l’effettivo operare del Prefetto.

A Corato continua a mancare il Comandante di Stazione dei Carabinieri, la Polizia di Stato ha mezzi e risorse insufficienti come insufficiente è il numero del personale del Corpo della Polizia Locale.

A distanza di mesi a Corato continua ad esserci un problema sicurezza a cui si deve far fronte con un incremento della videosorveglianza nelle aree non ancora presidiate dalle telecamere, un costante presidio dei punti più critici della città e una maggiore presenza di forze dell’ordine.

A queste criticità la politica deve dare delle risposte urgenti e prioritarie, lavorando con solerzia e impegno per evitare che la nostra città possa essere lasciata in mano alla criminalità e al vandalismo».