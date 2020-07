​Pagamento Tari, definite rate e scadenze 2020. Il Comune «si riserva agevolazioni» post Covid

Il Comune ha approvato le scadenze 2020 per il pagamento della Tari, la tassa che finanzia i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. È tenuto a pagare il tributo chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.



Secondo quanto stabilito dal provvedimento firmato dal commissario straordinario Paola Schettini e dal segretario generale Luigi D'Introno, il versamento della Tari verrà effettuato in 5 rate.

Le prime tre rate saranno dovute a titolo di acconto, nella misura del 75% della tassa dovuta per l’anno 2019, con le seguenti scadenze: prima rata 31 luglio; seconda rata 30 settembre; terza rata 30 novembre. È prevista la possibilità di versare le rate di acconto in un'unica soluzione entro il 31 luglio, data di scadenza della prima rata.

La quarta e la quinta rata avranno invece scadenza al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021 e saranno determinate a conguaglio sulla base delle tariffe Tari approvate per l’anno 2020.

In sede di deliberazione delle tariffe Tari 2020 (non ancora approvate, al pari del bilancio di previsione finanziario 2020-2022), nei limiti delle risorse finanziare che saranno rese disponibili nel bilancio stesso, il Comune si riserva infatti di «introdurre agevolazioni Tari per le utenze domestiche e non domestiche che hanno registrato conseguenze di tipo occupazionale ed economico causate dallo stato di emergenza epidemiologica da Covid 19».

Le eventuali agevolazioni saranno applicate sulla quarta e quinta rata a conguaglio.