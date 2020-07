Vito Bovino si ricandida a sindaco di Corato

Vito Bovino si ricandida alla guida della città. L'annuncio è arrivato dal direttivo del movimento Nuova Umanità. La presentazione della candidatura si terrà venerdì 17 luglio alle 19 nella sede del comitato elettorale in via Roma, 100.

«"Conta quello che si fa, non quello che si dice"» recita la nota di Nuova Umanità.

«Abbiamo fatto nostra, dei nostri valori di uomini e di cittadini, questa frase del grande scrittore Cesare Pavese. È proprio questo principio che ci impone, per amore della nostra Corato, la candidatura di Vito Bovino a Sindaco per le Amministrative 2020.

In questi anni abbiamo assistito ad un progressivo impoverimento della città in ogni settore: economico, culturale e sociale. Tale declino è stato ancor più accentuato dall'emergenza sanitaria “Covid”, le cui ricadute avranno effetto ancora per lungo tempo sulle sorti cittadine.

Siamo pronti a lottare con la consueta coerenza, determinazione, coraggio e lealtà per ridonare lo slancio e lo splendore che Corato merita.

Lo spirito è ancora quello della Nuova Umanità: impegno, generosità e apertura verso chiunque vorrà supportarci, con l’obiettivo comune di ridare dignità e speranza a tutti i cittadini. Il nostro percorso prosegue sempre sulla buona strada: quella che porterà a riscrivere un futuro splendente per Corato.

Il primo appuntamento ufficiale, nel rispetto delle vigenti norme sanitarie, sarà con gli amici della stampa e con tutti coloro che vorranno incontrarci e conoscere Vito. La conferenza stampa si terrà venerdì 17 luglio alle 19 nella sede del comitato elettorale in via Roma, 100.

La perseveranza, l'impegno e l'etica, saranno la nostra imbattibile combinazione per il successo di Corato».

Con Bovino salgono a quattro i candidati sindaco che ad oggi hanno ufficializzato la candidatura: oltre a lui ci sono Corrado De Benedettis, Angela Quinto e Nico Longo.