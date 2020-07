Amministrative, De Benedittis torna in piazza con il comizio "Molto bene"

Giovedì 9 luglio, alle 20.30, in piazza Cesare Battisti, Corrado De Benedittis, insieme alle forze della Casa della politica Cap 70033, aprirà la campagna elettorale per le elezioni amministrative di settembre, con il comizio "Molto bene" rivolto all'intera cittadinanza.



«Dopo due anni di crisi amministrative, causate dalle gravi responsabilità del vecchio gruppo dirigente del centrodestra, Corato ha urgente bisogno di guardare avanti affidandosi alla affidandosi ad una generazione politica nuova che si propone con determinazione, competenza, modo di fare politica pulito e all'altezza dei tempi, alla guida della città di Corato» spiegano le forze politiche a sostegno di De Benedittis.

«Dopo la drammatica crisi determinata dal Covid 19, il "Bene" per Corato sarà avere le competenze giuste per sapersi rinnovare e non rimanere indietro. Corrado De Benedittis, 48 anni, docente, si propone come sindaco forte e autorevole, libero da patti di potere e logiche spartitorie, che restituirà stabilità, visibilità e voce alla città di Corato.

Per lo svolgimento dell'evento si rispetteranno tutte le misure necessarie a contrastare l'epidemia da Covid-19».