Tanto rumore per nulla. Anche se le locandine della vigilia (firmate dal sito ufficiale della Lega) avevano annunciato che questa mattina Matteo Salvini sarebbe giunto a Corato in compagnia del candidato sindaco (leghista) della coalizione di centrodestra, né il leader nazionale del partito, né altri esponenti, hanno fatto nomi.

Lontano dei microfoni, alcuni esponenti regionali del Carroccio hanno sussurrato il nome del segretario cittadino, Luigi Menduni, sottolineando che - durante l'intervista - Salvini lo avrebbe indicato e gli avrebbe «messo una mano sulla spalla». Ma né Salvini, né tantomeno il segretario regionale Luigi D'Eramo e lo stesso Menduni, hanno poi confermato ufficialmente.

Salvini è arrivato nella residenza per anziani di via Giappone intorno alle 9, accompagnato dagli esponenti regionali e locali del partito. Ad accoglierlo i suoi sostenitori e nessun contestatore.

Dopo il classico giro di selfie tra le persone assiepate su via Beniamino Gigli, chiusa al traffico per l'occasione, il leader leghista è entrato nel parcheggio esterno della struttura dove ha incontrato i giornalisti.

«È un'emozione vedere tanta Puglia che ha voglia di cambiamento, pulizia, competenza, gioventù e facce nuove» ha esordito. «Dopo anni di spaccature del centrodestra e di vittorie regalate a Vendola ed Emiliano, ora siamo una bella squadra, siamo compatti, abbiamo ragazzi e ragazze in gamba come candidati sindaci. Non vedo l'ora che arrivi settembre perché qui sanità, infrastrutture, sicurezza sono temi che vanno risolti velocemente».

Il senatore ha quindi elencato le sue priorità. «Dalla Puglia bisogna ripartire dal lavoro, dall'agricoltura con la xylella che sta arrivando qui, alle porte di Bari, per colpa dell'incompetenza della Regione. Dalle infrastrutture, perché morire sul treno Andria-Corato, su binario unico, non è accettabile. Dal diritto alla salute con tanti presìdi ospedalieri chiusi dalla sinistra e poi dalla bellezza perché chi potrà permettersi di fare qualche giorno di vacanza è bene che lo faccia in Italia, meglio se in Puglia».

Sull'accordo con Fitto presidente e Altieri vice, Salvini ha ribadito: «Negli ultimi cinque anni il centrodestra era diviso per i protagonismi di qualcuno. Noi siamo il primo partito in Italia e in Puglia, abbiamo fatto un passo di lato e abbiamo detto: prima la Puglia, prima la squadra. Che il primo partito di questa terra esprima il vice presidente mi sembra rispettoso. Nessuna contropartita, abbiamo fatto un atto di generosità come Lega. Avessimo voluto impuntarci... ma abbiamo scelto l'unità».

Ieri Salvini era ad Andria, dove non sono mancate le contestazioni. «Finché sono tranquilli, gli ululati ci possono anche stare. Anzi, dimostrano che la Lega a certa sinistra benpensante dà fastidio quindi vuol dire che siamo nel giusto».

Oggi è stato il turno di Corato ma il nome del candidato sindaco non è venuto fuori. Eppure qualche indizio è mancato. «Non è stato calato da Roma, è del posto. Non so, è una sorpresa, sto pensando, dobbiamo decidere. Vediamo se lo troviamo oggi passeggiando sotto i pini. Poi vi sapremo dire» ha detto Salvini indicando Menduni. «Il problema è che si vota tra meno di tre mesi, se si aspettava un altro po' le elezioni erano passate. Io sono già con la testa al governo dei prossimi cinque anni. Sia a Corato, sia ad Andria che in Regione».

Salvini ha quindi incontrato (sempre nel piazzale) Savino Maldera, presidente della Rsa, e alcuni operatori del centro.

Poi, incalzato ancora una volta sul nome del candidato, ha svicolato con una battuta: «Io sono autonomista, il nome del candidato lo faranno a Corato».

«Stiamo costruendo una coalizione di centrodestra che sia la più forte possibile» ha quindi affermato il segretario regionale leghista, Luigi D'Eramo. La lega è nelle condizioni di guidarla e il nome arriverà nei prossimi giorni, spero già la settimana prossima. A Corato, come ad Andria e Ceglie Messapica, siamo in grado di giocare una partita importante.

Il problema non è il nome, deve vincere il progetto. Ma il nome c'è, stiamo facendo i normali passaggi con gli altri componenti della coalizione. Sarebbe sciocco non trovare una convergenza. Siamo un partito serio: non chiediamo di guidare la coalizione in una città senza avere un uomo di fiducia e noi a Corato abbiamo un uomo di fiducia. Chi rappresenta la leadership in un territorio ha sicuramente tutte le qualità, quindi Menduni può essere ascrivibile tra le persone che hanno le caratteristiche per ricoprire questo ruolo. Il clima è positivo, nessuno si sta opponendo. Il totonomi lo lasciamo alle riflessioni dei più.

«Il manifesto con l'indicazione del candidato sindaco è arrivato da Milano» ha chiosato Menduni. «Ci sono tantissime persone qui, sicuramente Salvini è stato accompagnato dal candidato sindaco». Non proprio un inno alla chiarezza.

Nei video che seguono, la visita di Salvini a Corato con le interviste.