Salvini a Corato in un centro per anziani, è polemica. La Lega: «L'incontro avverrà all'esterno»

È polemica sulla visita di Matteo Salvini in programma venerdì alle 8.45 a Corato. In tanti - forze politiche, ma non solo - hanno criticato la scelta del partito di far svolgere l'incontro presso la residenza per anziani di via Giappone, definendo questa scelta «rischiosa e inopportuna».

Nelle ultime ore la sezione coratina della Lega ha però chiarito che l'incontro non si svolgerà all'interno della struttura, bensì nel piazzale esterno.

«Matteo Salvini incontrerà il presidente di una residenza per anziani della nostra città. L’incontro non avverrà all’interno della struttura, ma nel piazzale adiacente, senza coinvolgere in nessun modo gli ospiti della casa di riposo» hanno chiarito gli esponenti del partito.

«Sarà un momento di confronto durante il quale Salvini raccoglierà la testimonianza di chi ha dovuto gestire una struttura per anziani durante la pandemia e stabilire quanti e quali sono stati i disagi e le difficoltà causati dai pochi e mancati interventi di Governo e Regione Puglia a sostegno delle Rsa.

È doveroso precisare che lo spirito e l’obiettivo dell’iniziativa è stato completamente travisato e strumentalizzato dalle polemiche che si rincorrono in queste ore e che invece dimostreremo essere completamente infondate con i fatti. La visita di Matteo Salvini, Senatore della Repubblica, ha una natura istituzionale prima ancora che politica, perché è compito e dovere delle istituzioni ascoltare le realtà locali e i territori.

La visita di Salvini è stata organizzata a partire dalla giornata del 23 giugno in accordo con le forze di Polizia per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza. Alla fine dell’incontro, Salvini saluterà cittadini, simpatizzanti e sostenitori in via Beniamino Gigli, per l’occasione chiusa al traffico».

Intanto non mancano gli spunti politici.

Interpellato martedì pomeriggio al telefono, il segretario cittadino della Lega, Luigi Menduni, aveva confermato gli accordi presi nell'ambito del centrodestra regionale verso le elezioni di settembre:«a Corato la coalizione esprimerà un candidato sindaco leghista» aveva detto. Precisando, su domanda diretta, che nulla era stato ancora definito in merito al nome.

Eppure le locandine relative al tour pugliese di Salvini - che in queste ore girano freneticamente sul web - dicono che il leader della Lega sarà accompagnato proprio dal candidato sindaco.

Delle due, l'una, viene da dire. Ad alimentare gli interrogativi sul punto, questa mattina sono arrivate anche le dichiarazioni di Giorgia Meloni a Repubblica: «non tutti i candidati sindaci sono stati definiti, ci dobbiamo rivedere» ha detto genericamente l'esponente di Fratelli d'Italia proprio in riferimento agli accordi elettorali presi in Puglia con Lega e Forza Italia.

Il giro di Salvini inizierà domani alle 18.15 da Barletta con un incontro pubblico in piazza Conteduca. Subito dopo il leader del Carroccio si sposterà ad Andria per l'incontro con la stampa e l'inaugurazione del comitato di via Duca D'Aosta. Venerdì, come detto, prima l'incontro a Corato e poi, alle 11, la conferenza stampa a Bari sulle regionali in Puglia. Il tour terminerà all'ora di pranzo a Foggia.