Sud al Centro al commissario: «Niente Tari 2020 per i commercianti»

Dopo la richiesta di modifica del regolamento relativo ai dehors, il Movimento politico Sud al Centro torna a scrivere al commissario straordinario, Schettini.



Stavolta la proposta del partito riguarda l'esenzione totale del pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti, per l'anno 2020 relativo alle utenze non domestiche, cioè quelle commerciali.

«Con immutata fiducia - scrive il coordinatore cittadino Mario Malcangi - torniamo a scriverLe dopo la nostra lettera/invito del 23 aprile nella quale Le chiedemmo un intervento sul Regolamento per la installazione di dehors al fine di aiutare gli operatori che si occupano di somministrazione di alimenti e bevande all'aperto.



A dire il vero, mentre in altre realtà tale nostra proposta è stata prontamente sposata ed è in fase di realizzazione (a Bari è al vaglio della Giunta ), noi attendiamo il Suo riscontro che confidiamo sia di accoglimento.Comprendendo i Suoi innumerevoli impegni, senza perderci d'animo, cogliamo l'occasione per formulare una nuova proposta che riteniamo possa aiutare tutti i commercianti (utenze non domestiche) di Corato in questa fase così piena di difficoltà.

Le proponiamo di intervenire sul regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) prevedendone la totale esenzione dal pagamento per l'intero anno 2020.

Restiamo a Sua disposizione per un confronto in merito; gli operatori economici attendono risposte concrete ed immediate. Il tempismo, in questo momento, è fondamentale oltre che doveroso».