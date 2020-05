​Dehors, Perrone all'Anci: «Ridurre il canone e sospendere i limiti di spazio»

«L'Anci si faccia promotore verso gli organi legislativi di competenza, di sospendere, fino alla fine del periodo di emergenza epidemiologica, i limiti di occupazione di suolo pubblico previsti dai regolamenti comunali per i dehors, prevedendo agevolazioni e riduzioni del canone».



A chiederlo, in una lettera inviata al presidente nazionale Anci, Antonio Decaro, e al presidente Anci Puglia, Domenico Vitto, è l'ex senatore Luigi Perrone.

«A seguito della emanazione del DPCM del 26/04/2020 - scrive Perrone - sono ancora sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, e resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

La ripresa delle normali attività di ristorazione è prevista non prima del 1° giugno prossimo venturo, con prevedibile notevole danno economico per tutto il settore in oggetto e l'indotto interessato. La suddetta ripresa sarà condizionata dal rispetto delle norme di distanza di sicurezza da mantenere tra i fruitori dei servizi. Tale norma di sicurezza comporterà, a parità di superficie a disposizione degli esercenti, una drastica riduzione del numero massimo di fruitori».

Per questo, Perrone chiede all'Anci «di farsi promotori verso gli organi legislativi di competenza della sospensione temporanea, fino alla fine del periodo di emergenza epidemiologica, delle misure restrittive previste dai regolamenti comunali sui dehors, in relazione allo spazio pubblico occupato dagli esercenti nell'esercizio del loro servizio, e della modifica dei suddetti regolamenti in relazione all'importo del canone richiesto per l'occupazione degli spazi pubblici, prevedendo agevolazioni e riduzioni del canone stesso».