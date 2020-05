Imprese e commercio, le proposte della Lega per favorire la ripresa

Anche dalla Lega di Corato arrivano le proposte rivolte al Commissario prefettizio per favorire la ripresa delle imprese e del commercio.



«Dopo aver ascoltato le testimonianze dei commercianti locali, alla luce delle restrizioni e delle chiusure imposte dal Governo, a causa dell’emergenza Covid-19, la Lega di Corato avanza al Commissario Prefettizio, in via urgente alcune proposte volte a dare un aiuto concreto ed immediato agli imprenditori e ai commercianti, cuori pulsanti della nostra città» scrive il segretario cittadino, Luigi Menduni.

«Le nostre proposte si sviluppano in quattro punti salienti e sono le seguenti:

1. Esenzione Tari relativamente ai mesi di marzo e aprile; a queste due mensilità intendiamo aggiungerne ulteriori quattro di esenzione totale;

2. Esenzione della tassa di occupazione di suolo pubblico per commercianti ed imprenditori di bar, pub e ristoranti per tutto il 2020 e di aumentare la percentuale di spazio pubblico, abbattendo quindi i criteri precedentemente imposti dal regolamento comunale. Lo stesso spazio pubblico sarà gestito infatti dagli stessi commercianti ed imprenditori che, in caso di necessità, avranno massima tolleranza nei confronti dell’attività vicina. Fare rete e altresì importante, l’unione solidale porterà a vivere con estrema serenità gli spazi esterni durante tutto il periodo estivo;

3. Istituzione di un capitolo di spesa per destinare un contributo a fondo perduto, fino a un massimo di euro 1.000 a commerciante, per sostenere la ripartenza delle attività commerciali in totale sicurezza, a cominciare dalla sanificazione del locale e l’eventuale installazione di misure di prevenzione;

4. Chiediamo infine di sottoscrivere delle convenzioni con gli istituti di vigilanza privata e associazioni di volontariato per un maggiore controllo e supporto verso i commercianti al fine di evitare eventuali assembramenti all’esterno delle attività commerciali.

Auspichiamo che in tempi celeri si portino avanti queste iniziative tese ad evitare che molte attività non possano più riaprire».