Il Pd al commissario: «Fronte comune di tutte le forze politiche per supportare l'amministrazione»

Il segretario cittadino del Partito Democratico, Attilio Di Girolamo, chiede al commissario prefettizio di creare un tavolo con tutte le forze politiche cittadine per supportare l'amministrazione comunale in questa fase di emergenza.

«Le scrivo perché estremamente preoccupato - comincia la nota - per ciò che rappresenta l'emergenza Covid-19 e ciò che rappresenterà per il nostro Comune. Ad oggi vedo vari interventi, seppur apprezzabili, del tutto frammentari da parte delle forze politiche locali, che in questo momento dovrebbero creare un fronte comune al fine di operare scelte quanto piú condivise, vista la profonda crisi in cui versa la nostra città».

«Ritengo, pertanto, utile - propone Di Girolamo - avviare una fase di dialogo con tutte le forze politiche coratine a cadenza fissa, in sala consiliare rispettando le distanze e indossando i DPI adatti o utilizzando altri canali, al fine di esserLe da supporto nel programmare gli interventi piú urgenti in fase di emergenza e nella fase post-emergenziale».