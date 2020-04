Fase 2, proposta di Sud al Centro per i dehors: «Più spazio e tassa gratis per 24 mesi»

«Ingombro esterno fino a 80 metri e tassa di occupazione gratis per 24 mesi». La proposta per aiutare la ripartenza delle attività di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande della città arriva dal Movimento Sud al Centro che ha inviato una lettera al commissario straordinario, Schettini.

«Se, come tutti auspichiamo - scrive il coordinatore Matteo Malcangi - dal 4 maggio partirà la cosiddetta "Fase 2" il nostro Paese sarà impegnato nel difficile compito di trovare il giusto compromesso tra rischio sanitario (sempre presente purtroppo) e ripartenza delle attività economiche duramente provate da due mesi di chiusura totale. Sarà un periodo, parimenti a quello appena trascorso, pieno di insidie, timori, difficoltà; far ripartire una attività economica (soprattutto quelle piccole e medie) sarà molto complicato.

Il Movimento Sud al Centro chiede un intervento del Commissario straordinario per aiutare la ripartenza delle attività di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande della nostra città.

In particolare proponiamo a Lei, dott.ssa Schettini, di intervenire derogando (temporaneamente per 24 mesi) l'attuale Regolamento per la installazione di dehors nell'art. 7 comma 5 let.L estendendo la dimensione massima di ingombro a 80 mq (indipendentemente dalla superficie interna del locale) e nell'art. 16 prevedendo (per 24 mesi) la totale gratuità della tassa di occupazione e del canone di concessione.

Crediamo che questo intervento di ausilio al nostro commercio possa consentire di allestire spazi più ampi e quindi più sicuri per gli avventori dei locali (garantendo loro la distanza di almeno un metro) e darà modo agli operatori di poter affrontare con maggior serenità questa nuova stagione in cui lo stile di vita e di relazione delle persone cambierà sensibilmente».