Comitato Unità della Repubblica: «Sistema sanitario svilito dalle politiche degli ultimi trent’anni»

Una nota del Comitato per l'Unità della Repubblica Corato in cui si chiede ai cittadini e alle forze politiche la ripresa di una riflessione politica generale sugli errori compiuti negli ultimi trent’anni.

«La pandemia è un evento imprevedibile, a cui non è stato possibile dare da subito una risposta adeguata. L’eccezionalità della situazione, tuttavia, non deve essere un’attenuante per quelle che sono le criticità strutturali del nostro sistema sanitario, un sistema che, nato per ottemperare ad un ideale di assistenza e solidarietà, è stato svilito dalle politiche degli ultimi trent’anni, politiche di privatizzazioni e di smantellamento dell’assistenza territoriale di base, che hanno anteposto il profitto alla cura dei cittadini.

La riforma del titolo V della Costituzione, infatti, con il progetto di autonomia differenziata, ne rappresenta il coronamento. Tali politiche hanno colpito tutti i servizi di assistenza pubblici e sociali e hanno trovato una loro legittimazione in quella “forzatura” che è l’articolo 81 riformato della Costituzione che prevede il pareggio di bilancio, altra modifica costituzionale a dir poco inopportuna, che ha pesantemente condizionato l’erogazione degli stessi servizi.

Per questo il Comitato Nazionale per l’Unità della Repubblica, a seguito della riunione in video conferenza dei comitati locali (a cui ha partecipato anche il comitato di Corato) tenutasi il 14 aprile, chiede, tramite una lettera aperta ai cittadini e alle forze politiche, la ripresa di una riflessione politica generale sugli errori compiuti negli ultimi trent’anni - dalle forze politiche di tutto l’arco parlamentare - il cui risultato possa essere

“il ritiro immediato di ogni progetto di autonomia differenziata e l’abrogazione del comma 3 dell’art. 116 della Costituzione, che la prevede; il ritorno al pubblico di tutti i servizi sanitari privatizzati/esternalizzati; il rifinanziamento integrale della sanità rispetto ai tagli degli ultimi trent’anni; la riattivazione e lo sviluppo dei servizi territoriali di prevenzione, di assistenza sanitaria di base e domiciliare, che sono il primo baluardo nella diffusione delle epidemie e nella prevenzione delle malattie.”

Ciò che si vuole sottolineare è che questa è certamente una battaglia politica, ma non partitica; è una battaglia per la Costituzione e non per puro attaccamento alla lettera della stessa, ma per difenderne lo spirito di coesione nazionale e solidarietà di cui il diritto alla sanità, pubblica e garantita per tutti, è una delle più belle e significative espressioni».