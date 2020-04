Palazzo Gioia, il Pd: «Colpa del centrodestra, denunceremo eventuali responsabilità individuali»

Dieci giorni fa la Corte suprema di Cassazione ha rigettato l'ultimo ricorso proposto dal Comune di Corato sull'acquisto di Palazzo Gioia, confermando quindi che la proprietà dell'immobile resta al signor Giovanni Roberto. Sulla vicenda arriva oggi il commento della locale sezione del Partito democratico.

La nota.

«Siamo certi, tutti insieme riusciremo a superare questa nefasta stagione e anche per la nostra amata Corato giungeranno finalmente tempi migliori. Il Partito Democratico nel confermarsi forza di buon governo, nella consapevolezza che per una vera ripresa socio-economica della città occorrerà mettere in campo tutte le migliori risorse umane di cui per fortuna la stessa gode, non può sottacere sulle ultime vicende che hanno ulteriormente penalizzato le casse cittadine.

L’amministrazione di centrodestra che ha governato la città nell’ultimo ventennio (termine che evoca altri periodi bui della storia d’Italia) ha solo prodotto negatività, e a riprova di ciò non poteva mancare l’ennesima sentenza negativa per il comune sull’annosa vicenda di Palazzo Gioia.

Tanti gli errori o orrori, che dir si voglia, commessi nel procedimento per esercitare il diritto di prelazione del comune nei confronti del privato cittadino Sig. Giovanni Roberto.

Difetto di motivazioni prima, e tardività dopo. Negligenze entrambe commesse dal centrodestra coratino: l’amministrazione a guida Perrone non ha mai voluto ascoltare i suggerimenti dei consiglieri di Centrosinistra che hanno sempre evidenziato le carenze di motivazioni; il sindaco Mazzilli che ormai dimissionario non seppe far altro che negare l’evidenza della sentenza del Consiglio di stato del 2018 che seguiva quella del Tar Puglia - Bari. Sentenze entrambe sfavorevoli per il comune di Corato.

Siamo certi che ci sarà un rimpallo di responsabilità per farla ricadere sull’apparato amministrativo, Segretario Generale e Dirigenti. Ma chi ha seguito le vicende politiche di quest’ultimo ventennio sa che le responsabilità vanno al più condivise fra gli organi politici e l’apparato amministrativo, forse incapace di rivendicare piena autonomia nel potere gestionale e di respingere i “consigli” che il potere politico dava loro al posto degli “indirizzi”.

Le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti e noi del PD non ci sottrarremo dal denunciare, qualora dovessero emergere, responsabilità individuali. Questa penosa vicenda penalizzerà l’intera cittadinanza. Ci auguriamo che i cittadini si ricordino di questo quando saranno chiamati a fare le loro scelte. Noi non dimenticheremo ciò che ha procurato danni a tutta la cittadinanza».