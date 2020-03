Coronavirus, Fitto alla Regione: «È interesse di tutti fornire i dati sull'epidemia»

Evidentemente non solo la città di Corato chiede con insistenza che vengano diffuse maggiori informazioni sulla diffusione del Coronavirus tra i propri abitanti. Proteste diffuse a tal propositi emergono infatti dalle dichiarazioni di Raffaele Fitto, co-presidente del gruppo europeo Ecr-Fratelli d'Italia.

«In questi giorni, tanti sindaci pugliesi con lettere, documenti e interviste lamentano il mancato coinvolgimento istituzionale nella gestione dell’emergenza Coronavirus» afferma Fitto.



«Le Asl avrebbero avuto disposizione dalla Regione Puglia di non trasmettere a loro i dati dei contagiati-guariti-deceduti del proprio Comune per rispetto delle norme sulla protezione dei dati sensibili dei soggetti interessati. In un momento come questo - dove per contenere il contagio e organizzare i servizi pubblici essenziali i sindaci possono e devono essere delle risorse preziose con i quali collaborare - se non sono a conoscenza dei dati nel proprio Comune come possono organizzare la raccolta dei rifiuti o la creazione di una rete per la spesa a domicilio o l’acquisto dei farmaci per i soggetti positivi e per le loro famiglie se non ne conosce i nomi?

Non solo, il loro coinvolgimento è espressamente previsto dalla stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 19 marzo 2020, dove specifica che i Sindaci sono soggetti legittimati a ricevere questi dati “al fine di assicurare i servizi di assistenza alla popolazione. Del resto in altre Regioni, ad esempio la Lombardia, si procede esattamente in questo senso: i primi cittadini vengono informati quotidianamente in modo da essere messi nelle condizioni di poter operare per il bene delle popolazioni. Quindi si proceda con la massima urgenza a correggere questa situazione ed a mettere tutti i sindaci pugliesi, che stanno già operando con grande spirito di abnegazione in questa drammatica situazione, nelle migliori condizioni possibili».