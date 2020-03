Laricchia e Di Bari: «Ai coratini serve chiarezza sul numero di casi positivi al Covid-19»

Anche i consiglieri regionali Antonella Laricchia e Grazia Di Bari supportano le richieste formali di informazioni inviate dalla Portavoce al Senato del M5S Angela Bruna Piarulli in merito alla situazione dei contagi per Coronavirus in città.

«Ai coratini – scrivono - non è dato sapere il numero esatto dei concittadini risultati positivi al test per il Covid-19, così come non è dato conoscere quanti siano i cittadini destinatari del provvedimento di quarantena obbligatoria, i motivi della chiusura del Poliambulatorio (per cui si richiede l’immediata riapertura) e la situazione del presidio ospedaliero cittadino alla luce delle presunte situazioni di contagio e, nel caso, quali provvedimenti sono stati adottati». L’assessore alla Sanità Michele Emiliano, il direttore del Dipartimento di Regionale di Promozione della Salute Vito Montanaro e il direttore generale Antonio Sanguedolce a dire dei consiglieri pentastellati «continuino ad ignorare le richieste formali».

«Perché - continuano - in Prefettura risultano 3 casi di positività a Corato ed invece per il Bollettino Epidemiologico Regionale a Corato ci sarebbero tra i 6 e i 10 casi? Perché il pubblico servizio offerto dal Poliambulatorio è stato interrotto? Cosa si aspetta per riaprirlo? In questo momento di grave emergenza sanitaria è necessario che la ASL comunichi in maniera tempestiva e puntuale, perché non solo la comunità coratina ha necessità di essere rassicurata, ma anche e soprattutto per consentire il corretto monitoraggio delle persone destinatarie dei provvedimenti di quarantena obbligatoria.

Se il Comune di Corato, le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale non conoscono i dati aggiornati dei coratini in quarantena, come potrà essere monitorato il rispetto del provvedimento da parte di queste persone? Come potranno essere garantiti i servizi di assistenza necessari per le persone in quarantena?».