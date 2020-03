Le forze di centro scrivono al Commissario: «Vogliamo un dialogo sul regolamento edilizio»

In una lettera, inviata al commissario prefettizio Paola Bianca Maria Schettini, diversi partiti e liste civiche (Indipendenza Civica, Orgoglio per Corato, UDC, Sud al Centro, Puglia Popolare, Realtà Pugliese, Rinnovamento Corato, Corato nel Cuore) chiedono di poter dialogare sull'adozione del nuovo regolamento edilizio tipo.

«Gentile Commissario - si legge nella lettera - preliminarmente la ringraziamo per l'impegno e la passione che quotidianamente ci mette per far fronte agli innumerevoli problemi della nostra città in un momento delicato della vita dei cittadini per la minaccia del Covid 19. Nel contempo non possiamo non comunicarle che arrivano, a noi forze politiche, da parte di imprenditori e categorie professionali preoccupazioni in ordine alla sua decisione di voler adottare il RET Comunale (Regolamento edilizio tipo)».

«Il Ret è uno strumento importante - continua la nota - che disciplinerà lo sviluppo edilizio dei prossimi anni nella nostra città per cui sarebbe auspicabile il massimo coinvolgimento delle forze politiche, professionali ed imprenditoriali della nostra città, quindi attraverso un percorso democratico partecipativo, che fornisca il massimo coinvolgimento di tecnici, aziende e società operanti nel settore e non, associazioni di categoria e non, cittadini tutti».

«Coinvolgimento che in questo momento non sarebbe peraltro possibile per le giuste limitazioni imposte dal governo finalizzate ad arginare il diffondersi del virus. Sarebbe utile ed opportuno che in questo momento delicatissimo si aprisse un confronto con le forze politiche sociali imprenditoriali professionali finalizzato alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa per la circolazione di persone fonte di contagio attraverso la chiusura temporanea di aziende, cantieri ecc.»