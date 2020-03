Referendum, sorteggiati gli scrutatori titolari e riserve: i nomi. Il video

Sono stati nominati questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di città, gli scrutatori destinati agli uffici di sezione per il referendum costituzionale di domenica 29 marzo. Ieri, invece, erano stati nominati i presidenti di seggio.

Il sorteggio è stato effettuato tra tutti gli iscritti all'albo comunale degli scrutatori come lo scorso anno e non - come avvenuto negli anni precedenti - dando priorità a disoccupati, inoccupati e studenti non lavoratori. La commissione elettorale è stata presieduta dal sub commissario Rita Guida.



Questo l'elenco dei titolari con sezione assegnata, cognome, nome e data di nascita.

Sezione 1

Leuci Giuseppe - 11/12/1999

Torelli Mariella - 10/09/1976

Calabrese Nicola - 26/01/1955



Sezione 2

Manzi Lucia Gioconda - 18/11/1977

Quercia Miriana Corato - 17/05/1994

Strippoli Annamaria - 26/11/1990

Sezione 3

Piarulli Mariarosa - 18/04/1976

Saltarelli Nadia - 15/08/1993

Martinelli Grazia Corato - 09/04/1965

Sezione 4

Quinto Elena - 13/12/1979

De Ceglia Elvira - 25/01/1986

Rosito Valerio - 31/10/1976

Sezione 5

Miccoli Graziana - 03/01/1993



Ricciardella Aldo - 14/10/1980



Lamacchia Michele - 06/09/1963



Sezione 6

Bovino Gaetano - 13/08/1963

Strippoli Luigi - 15/04/1975



Quercia Marianna - 29/05/1976



Sezione 7

Clemente Maria - 19/02/1964

De Palma Rachele - 08/05/1967



Mazzilli Giuseppe - 08/08/1973



Sezione 8

Fariello Mariantonia - 12/06/1979

Scaringella Maria Grazia - 20/10/1976



Perrone Nunzia - 15/02/1981



Sezione 9

Mazzilli Michele - 14/11/1982

Caldara Sara - 25/01/1977



Di Zanni Rosangela - 26/12/1971



Sezione 10

Colabella Maurizio - 15/06/1973



Petrone Maria Federica - 05/09/1994



Di Gravina Giuseppe - 05/04/1967



Sezione 11

Grassi Mauro - 03/12/1981

Ferrara Morena - 25/06/1995



Lapreziosa Mariangela - 24/10/2001



Sezione 12

Dell'accio Grazia - 12/08/1972

Caterina Nicola - 26/06/1997

Scaringella Patrizia - 27/07/1971



Sezione 13

Di Gioia Caterina - 08/01/1975



Di Bartolomeo Angela Patrizia - 01/08/1972

Venitucci Vincenzo - 21/01/1977

Sezione 14

Olivieri Fabrizio - 09/11/1982

Piccininni Francesco - 24/07/1950



Lagrasta Fabrizio - 08/09/1981



Sezione 15

Cicciarelli Emanuella - 18/08/1974

Quercia Anna - 09/02/1972



Leo Pasquale - 19/05/1954



Sezione 16

Ieva Manuela - 26/02/1987

Martinelli Vito - 29/03/1970



Sarsano Giuseppe - 21/06/1995



Mininno Mariapia - 15/06/1967



Sezione 17

Di Tommaso Raffaele - 12/09/1976



Caldarola Marcella - 12/11/1982

Strippoli Giuseppe - 17/07/1992

Sezione 18

Soldano Vincenzo - 01/07/1983

Cialdella Maria - 04/10/1968



Albanese Salvatore - 29/12/1981



Sezione 19

Livrieri Elisabetta - 15/04/1975

Pedata Sabrina - 19/01/1987



Como Vincenzo - 24/11/1953



Sezione 20

Fabiano Maria Giuseppina - 22/05/1961

Tarantini Pasquale - 15/09/1973

Loiodice Graziana - 09/08/2001



Sezione 21

Strippoli Ida Rosaria - 17/11/1985

Mastrototaro Aldo - 10/01/1994



Zaza Concetta - 25/07/1973



Sezione 22

Maino Elisabetta - 26/09/1973



Lastella Salvatore - 22/08/1996



Tarantini Vitantonio - 18/05/1980



Quatela Cataldo - 15/06/1976

Sezione 23

Leone Giuseppe - 26/01/1985

Iannone Laura - 29/05/1964



Pesjaka Eugenia - 24/08/1992

Sezione 24

Scaringella Anna- 01/04/1964

Marcone Francesco - 31/07/1989



Di Bisceglie Giuseppe - 13/01/1979



Sezione 25

Mazzilli Angela - 18/12/1970

Mongelli Rosa - 20/03/1977



Bove Simona - 23/10/1995

Sezione 26

Mintrone Felicia - 12/07/1989



Petrone Luigi - 22/04/1967

D'oria Ezio - 06/11/1989

Sezione 27

Lucatelli Rose Nathalie - 27/07/1969

Testino Niccolo' - 13/02/1969



Mazzilli Francesca - 24/03/1997



Sezione 28

Spina Fiorenzo - 06/02/1976

Bucci Vito - 30/09/1962

Caterina Grazia - 13/08/1980



Sezione 29

Schiralli Ernesto - 19/10/1990

Sgarra Gregorio - 05/08/1968



Mazzilli Cristina - 27/09/1984



Sezione 30

Diasparra Maria - 16/06/1976

Roberto Mariangela - 07/05/1996

Montaruli Angela - 22/10/1970



Sezione 31

Del Conte Chiara - 29/03/1980

Tarantini Gianfranco - 29/08/1963



Filannino Ingrid - 23/11/1980

Sezione 32

Arsale Maria Rosa - 05/03/1966

Di Trani Ramona - 21/03/1985

Caterina Fabio - 11/07/1991



Sezione 33

Maldera Rossella - 15/08/1983

Malcangi Maria - 30/01/1975



Marzocca Maria Luigia - 20/01/1981

Sezione 34

Rotunno Valentina - 22/04/1981



D'introno Nicola - 24/12/1972

Mastrototaro Marisa - 20/09/1971



Sezione 35

Gallo Salvatore - 01/06/1961

Di Tommaso Nunzia - 09/05/1968



Nichilo Roberto - 31/03/1972



Scarpa Giuseppe - 05/09/1960



Sezione 36

Di Tommaso Adele - 19/03/1982



Roselli Domenica - 18/01/1972



Falco Simona - 11/02/1977



Sezione 37

Sergio Nicoletta - 05/04/1966



Giovanniello Miriam - 29/01/1975



Mattia Domenico - 14/03/1998

Piarulli Lucia - 05/06/1993



Tarantini Valerio - 09/05/1985



Sezione 38

Olivieri Umberto - 28/01/1982

De Palma Anna Maria - 19/05/1980

Diasparra Gabriella - 03/07/1992

Piarulli Floriana - 29/08/1994

Sezione 39

Diaferia Fabrizio - 27/02/1988

Cannillo Milena - 15/10/1975



Loiodice Luigi - 28/08/1988



Sezione 40

Anelli Anna Maria - 14/04/1981

Arbore Giusy - 01/08/1989

Mattia Raffaella - 05/05/1973



Sezione 41

Castellaneta Giuseppe - 09/05/1988

Rutigliano Nunzia - 09/10/1962



Diaferia Antonio - 29/05/1999



Gallo Daniela - 23/01/1997

Sezione 42

Tarricone Elisabetta - 27/09/1965



Patruno Adriana - 16/01/1993



2Nichilo Stefano - 02/11/1994



Sezione 43

Arbore Francesco - 17/10/1988

Curci Filomena - 19/08/1962



De Chirico Rita - 01/05/1951



Sezione 44

De Benedittis Angela - 06/05/1973

Cannillo Teresa - 21/09/1984

Procacci Pasquale - 11/04/1992



Riserve

Nichilo Maria - 21/10/1969



Varesano Giuseppina - 28/09/1963



Cusanno Anna Maria - 22/08/1972



Faretra Angiolina - 29/01/1975



Albanese Graziana - 13/07/1997



Corriere Mariella - 11/08/1974



Loiodice Alessandro - 16/09/1982



Carbone Stefania - 03/09/1973



Arbore Mariano - 04/07/1992



Tosellini Raffaele - 17/04/1973



Scarpa Marianna - 18/07/1980



Bevilacqua Marisa - 26/02/1971



Piarulli Angela - 22/02/1997



Lotito Stefano - 20/03/1996



D'imperio Pasquale Pio - 24/06/1997



Di Gennaro Valeria - 12/09/1999



Squeo Mauro - 09/12/1987



Caruolo Giancarlo - 02/02/1976



Zitoli Paolo Corato - 20/07/1955



Cives Mauro - 30/01/1965



Cannillo Filomena - 27/04/1973



D'introno Isabella - 29/09/1964

Grosso Paoletta - 13/01/1971



Mangione Pasquale Alessandro - 05/06/1990

Curci Francesco - 03/06/1995

RIannone Vincenza - 22/07/1970

D'imperio Nunziopio - 20/08/1999

Tatoli Francesco - 19/07/1972

Balducci Angelica - 12/02/1990

Grieco Pasquale - 21/10/1976

Nichilo Anna - 25/05/1972

Pecorella Rossella - 22/07/1998

Ungari Daniela - 02/06/1978

D'onofrio Rosa - 29/07/1971

Conte Michele - 12/09/1989

Miscioscia Angela - 29/08/1958

Diaferia Raffaella - 27/07/1968

Sergio Antonella - 29/06/1969

Scaringella Lucrezia Gloria - 21/05/1979

Lotito Maria - 06/03/1971

Bosso Giuseppe - 21/03/1989

Mangano Michele - 09/12/1986

Zarella Luisa - 13/05/1960

Tarantini Cataldo - 09/02/1979

Balducci Antonio - 05/05/1998

Avella Francesco - 16/10/1992

Di Gravina Rosa Lina - 11/08/1966

Di Zanni Angela - 01/11/1964

Campanale Porzia Barbara - 09/08/1972

Loquarto Maria Pia - 08/01/1955

Lastella Mariafelicia - 02/05/1987

Cialdella Giuseppe - 16/04/1974

Lobascio Luigi - 03/03/1985

Casalino Adriana - 11/05/1978

Fusaro Michele - 09/10/1971

Strippoli Giandomenico - 20/04/1969

Corcelli Valentina - 04/02/1985

Scaringella Massimo Michele - 14/05/1974

Bevilacqua Nicangela Desiree' - 16/08/1979

Strippoli Simona - 22/06/1999