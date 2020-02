Aumento degli oneri di urbanizzazione? Direzione Italia al commissario: «Soprassieda»

Il coordinamento cittadino di Direzione Italia chiede lumi al commissario straordinario su un presunto imminente incremento dei costi per gli oneri concessori.

La nota.

«L’attuale situazione di crisi del settore edilizio, che soprattutto nel nostro Comune investe gran parte delle attività imprenditoriali legate al comparto, richiede una profonda riflessione da parte di tutte le componenti sociali» scrive Direzione Italia in una nota inviata al commissario Schettini..

«A nostro parere alcune delle cause che contribuiscono alla situazione di crisi del settore sono:

- la eccessiva burocratizzazione delle procedure che, pur disciplinate da disposizioni vigenti a livello nazionale tese a velocizzare le stesse, non trovano reale riscontro nella gestione degli Uffici a livello locale;

- i costi da sostenere nell’avvio e rilascio dei titoli autorizzativi che, proprio in virtù della velocizzazione delle procedure, non richiedono da parte degli uffici preposti istruttorie tanto complesse da giustificare oneri più esosi rispetto a quelli dovuti in altri Comuni;

- i costi eccessivi degli oneri concessori legati alle procedure propedeutiche all’avvio di attività produttive (cambio di destinazione d’uso) che scoraggiano l’intraprendenza imprenditoriale;

- l'assoluta mancanza di premialità fiscali per l'insediamento di nuove attività produttive, l'ampliamento di quelle esistenti o realizzazione di costruzioni che adottano i moderni canoni di eco-sostenibilità.

Tanto premesso, tenuto conto che il comma 6 dell’art.16 del D.P.R. 380/01 testualmente recita “Ogni cinque anni i Comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in conformità alle disposizioni Regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria" e che l’ultimo aggiornamento è stato effettuato con delibera di Consiglio Comunale n.29 del 30/03/2017, non si riesce a comprendere come mai circolino voci interne agli Uffici di codesto Comune che parlano di un imminente incremento dei costi per gli oneri concessori.

Si fa presente che l'eventuale adozione di tale provvedimento produrrà degli effetti dirompenti sull'intera economia cittadina già in seria difficoltà e difficilmente rimediabile in futuro. Pertanto, qualora le voci fossero veritiere, stante la rilevanza politica di tale deliberazione e considerata la ormai vicina consultazione elettorale comunale, invitiamo la S.V. a voler soprassedere e a rimettere la decisione alla prossima amministrazione comunale».