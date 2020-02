Elezioni, Nesta: «Gli scrutatori vengano nominati tra disoccupati e studenti non lavoratori»

«Gli scrutatori per il referendum del 29 marzo e le elezioni amministrative vengano nominati tra disoccupati, inoccupati e studenti non lavoratori».



È la richiesta dell'ex assessore Gaetano Nesta indirizzata nei giorni scorsi al commissario straordinario, Paola Bianca Maria Schettini. Una direttiva in tal senso venne approvata dalla giunta comunale già nel 2015.

«Il referendum del 29 marzo e le prossime amministrative di maggio, sono ormai alle porte e fra non molto bisognerà procedere con la nomina degli scrutatori» scrive Nesta. «Così come deciso con atto di giunta comunale n.30/2015, mi chiedo se nella nomina degli scrutatori dei seggi elettorali, sia titolari che riserve, la S.V. vorrà dare priorità a coloro che, iscritti nell'apposito Albo comunale, siano anche iscritti presso il Centro per l'impiego con lo status di disoccupati, inoccupati o studenti non lavoratori.

Oggi come allora, quando con convinzione ferma e decisa avanzai questa proposta, poi approvata dalla giunta comunale - e peraltro condivisa e adottata anche da altri Comuni - ritengo che a fronte della crisi occupazionale e delle condizioni di difficoltà economiche e sociali, si debba dare un segnale concreto di sensibilità verso le fasce deboli della popolazione. Non trovo giusto che chi già dispone di uno stipendio debba prestare il proprio servizio come scrutatore, togliendo così la possibilità a chi invece è in difficoltà di assicurarsi una, seppur modesta, entrata economica.

Nella speranza che la S.V. abbia la stessa sensibilità mostrata dalla precedente Amministrazione di Corato, di cui facevo parte, mi auguro che il sorteggio tra tutti gli iscritti all'albo, indistintamente, si effettui solo qualora il numero di coloro che dichiarino di essere in possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione di giunta risulti insufficiente a ricoprire i posti disponibili».