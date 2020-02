De Benedittis: «La politica non si fa con gli ultimatum, ma porte aperte al Pd»

«Per voi le porte rimarranno sempre aperte e spalancate. Ma la politica non si fa con gli ultimatum, con gli ultimatum si fa la guerra».

È arrivata direttamente dalla piazza la risposta di Corrado De Benedittis ai tre partiti (Pd, Ape e Nuova Umanità) che chiedevano al candidato sindaco di dare una risposta sulla eventuale partecipazione alle primarie entro il 12 febbraio.

Un "no" scontato, secondo quanto affermato sinora dallo stesso De Benedittis e dalle forze politiche che lo sostengono, ma che non rappresenta una chiusura totale.

«Al Partito democratico dico che vi stimo e vi voglio bene e che per voi le porte rimarranno sempre aperte e spalancate» ha affermato De Benedittis nel comizio tenuto ieri sera ai piedi del Palazzo di città. «Ma la politica non si fa con gli ultimatum, con gli ultimatum si fa la guerra. Tra l'altro non hanno mai portato nulla di buono a chi li ha fatti, come quello del 1914 fatto dal gigante austroungarico alla piccola Serbia. Quattro anni dopo l'Austroungheria è scomparsa dalla carta geografica, mentre la Serbia continua ad esistere» ricorda il docente di storia e filosofia.

«La politica - ha aggiunto De Benedittis - si fa guardandosi negli occhi e con la stima personale, cosa che manca nella politica di questa città. Sulla stima e la fiducia si costruisce il bene di una città. Se si parla male per mesi, poi non serve un abbraccio on line per creare un'intesa».

In apertura del comizio anche il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, si era espresso sulla questione.

«Il centrosinistra la volta scorsa ha presentato troppi candidati» ha detto Abbaticchio. «A chi oggi, a poco più di due mesi dal voto, chiede le primarie come strumento di soluzione definitiva mi permetto di dire che le primarie non sono la soluzione. La soluzione è quella che ha già compiuto Italia in comune che ha rinunciato a presentare un proprio candidato sindaco per portare all'attenzione della comunità di Corato Corrado De Benedittis. E non l'abbiamo portato solo con la sua bella faccia, la sua professione cristallina e la sua reputazione su cui nessuno può dire nulla.

Si portano anche scelte su candidati che non pagano rappresentanti di lista, che non accettano fondi da aziende di grandi dimensioni che poi possono presentare il conto perché abituate a lavorare con gli appalti dei lavori pubblici del Comune di Corato».

Per il resto, nel suo lungo intervento De Benedittis ha toccato vari temi, rivolgendo anche la propria attenzione al centrodestra. «Avete un problema politico, occorre una rigenerazione, stavolta passate il turno» è stato il suo "consiglio". «Consentite che il gioco democratico si riattivi affinché si possa giungere a una stagione nuova».