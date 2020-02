Cambio in giunta a Ruvo: il coratino Francesco Stolfa lascia il posto a Luciana Di Bisceglie

A circa tre anni e mezzo dall’inizio della consiliatura, il sindaco di Ruvo di Puglia Pasquale Chieco aggiorna la sua squadra: al posto del giuslavorista coratino Francesco Stolfa, che lascia a causa di impegni professionali e personali non più compatibili con l’impegno di assessore, il primo cittadino ha chiamato Luciana Di Bisceglie.

Ruvese doc, imprenditrice, Luciana Di Bisceglie è dirigente nazionale di Confcommercio, vicepresidente nazionale terziario donna e componente della giunta della CCiaa Bari. Avrà la delega alle attività produttive.

Il sindaco ha tenuto per sé le deleghe a personale e organizzazione fin qui in capo a Stolfa.

«Tengo ad esprimere tutta la mia gratitudine al Sindaco Chieco - ha detto Stolfa, che recentemente ha assunto l'incarico di coordinatore della sezione coratina di Italia Viva - per la fiducia accordatami in questi anni, per avermi scelto in una squadra straordinaria, composta da personalità di prestigio e di valore, per avermi dato l’onore di servire la splendida comunità ruvese e per avermi consentito di vivere una esperienza politica, umana e professionale unica. Un mio particolare grazie va anche all’ufficio Risorse Umane del Comune di Ruvo di Puglia.

La Giunta Chieco rappresenta, a mio avviso, una delle esperienze amministrative più innovative e positive della nostra regione. Faccio un passo indietro solo perché la mia intensa attività professionale e la mia decisione di impegnarmi politicamente per un rinnovamento del centrosinistra a Corato mi impediscono di dedicare a questa esperienza le energie e il tempo che servirebbero. Continuerò a collaborare con la Giunta, se ve ne sarà l’occasione, e non smetterò di portarla come esempio di buona amministrazione ovunque mi sarà possibile».

«Ringrazio di cuore il Sindaco per la fiducia e la stima - ha detto l’assessora Di Bisceglie -. Questo incarico nasce dal lavoro che fino a oggi abbiamo fatto assieme nell’ambito del DUC. Inizio questa impegnativa avventura con entusiasmo e disponibilità al lavoro e all’ascolto. Da assessora tecnica metterò la mia esperienza in questo settore e tutto il mio impegno nella realizzazione di progetti innovativi e qualificanti a sostegno e supporto della comunità produttiva ruvese. Abbraccio Francesco, lo ringrazio per il suo lavoro al servizio della nostra comunità e gli auguro ogni bene per il suo impegno politico a Corato e, al contempo, faccio i migliori auguri di buon lavoro a Luciana. Ci aspettano mesi molto intensi durante i quali sarà necessario un impegno straordinario per chiudere i tanti dossier aperti; tra questi sicuramente, uno dei più importanti è proprio quello che riguarda le attività produttive».