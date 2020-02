Elezioni, nel centrodestra nasce "Patto Comune"

Nasce un nuovo soggetto politico nella corsa alle prossime elezioni amministrative. Si tratta del movimento "Patto Comune" - «di chiaro orientamento di centrodestra», come lo definiscono i promotori Antonella Muggeo e Pasquale Tarricone - che si presenterà alla città domenica 9 febbraio alle 10.30 al cinema Alfieri.

«Corato si prepara a vivere una stagione elettorale fortemente sentita dai cittadini che desiderano finalmente un governo stabile e duraturo» si legge in una nota del movimento, che ha sede in via Duomo, 53. «Non è un partito, ma un movimento che desidera dar voce alle persone e alla cittadinanza attiva. Questa realtà politica è stata fortemente voluta dai promotori, Antonella Muggeo e Pasquale Tarricone, nomi già noti alla comunità cittadina. Con loro amici e sostenitori mai legati a identità politiche o movimenti similari. Cittadini sconosciuti ai più che si propongono con un bagaglio di conoscenze e di buona volontà nel voler contribuire all’amministrazione della città e portarla all’auspicato e tanto atteso progresso e sviluppo sostenibile.

Patto Comune vuole dare voce a chi non si identifica in questo momento storico nei partiti classici. cittadini di centrodestra che a volte hanno difficoltà a rendere nota la loro opinione. Il movimento opererà per dare un fattivo contributo in relazione alle esigenze della comunità. Attenzionati saranno i settori primari - agricoltura, industria, commercio - al fine di creare e mantenere occupazione stabile e dignitosa. Si collaborerà per incrementare il livello di sicurezza della città diretta: strade, servizi, ambiente e gestione rifiuti, trasferimento mercato e mercatini rionali, sostegno allo sport locale, sanità, randagismo. E indiretta: criminalità, bullismo, usura. Il tutto nel solco di quanto di buono promosso dalle precedenti amministrazioni e con il completamento ed integrazione dei progetti in essere.

Patto Comune, inoltre, crede fermamente nella trasparenza e funzionalità dell’Ente Comune. È necessario impegnarsi nella riduzione della burocrazia - a volte vero freno all’economia. Il movimento, d’intesa con i dipendenti comunali, opererà in tal senso ponendo veramente la politica e la macchina amministrativa al servizio della comunità. Patto Comune è aperto a chiunque abbia questi obiettivi con la volontà di costruire insieme queste idee e proseguire tale percorso. È una nuova realtà e sarà l’auspicato porto Sicuro dei coratini per vedere la città ben governata e rilanciata».