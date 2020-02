De Benedittis torna in piazza. Domenica 9 comizio con il sindaco Abbaticchio

Torna in piazza il candidato sindaco Corrado De Benedittis, sostenuto da Demos - Democrazia Solidale, Rimettiamo in moto la città, Italia in comune e Italia viva.

Domenica 9 febbraio alle 19.15 è in programma il comizio intitolato "Giù dalle torri".

«Giù dalle torri, direttamente nel cuore della nostra città, della nostra gente. Giù dai piedistalli, mettiamo al centro il Bene di Corato, adesso, subito, senza tatticismi, a viva voce» scrivono dall'entourage di De Benedittis.

Nella circostanza interverrà anche il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio.