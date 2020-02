​Elezioni regionali, Marina Mastromauro non si candida: «Mie energie rivolte all'azienda»

In merito alle notizie recentemente diffuse su alcuni organi di stampa che hanno indicato Marina Mastromauro, amministratore delegato del Pastificio Granoro, come possibile candidato di Italia Viva alle prossime elezioni Regionali pugliesi, l’imprenditrice coratina precisa la sua posizione.



«Sono onorata per questa attestazione di stima e fiducia da parte di Italia Viva a cui nella prima mattinata di lunedì 3 febbraio, pur ringraziando, ho comunicato la mia indisponibilità alla loro richiesta di candidatura» afferma.

«Pur essendo politicamente attenta e sensibile alla crescita del tessuto sociale della Puglia, anche attraverso le numerose iniziative che hanno coinvolto in prima linea il Pastificio Granoro nel sostegno della cultura, nella prevenzione delle malattie cardiovascolari tra i giovanissimi, nel sostegno alle fasce deboli e ai detenuti, al momento le mie energie sono tutte profuse nella direzione del Pastificio Granoro realtà che garantisce stabilità e lavoro a tanti, non ultimi agli agricoltori che hanno creduto in noi e nel progetto di filiera agroalimentare che siamo stati, primi in Italia nel campo pastario, a implementare.

Personalmente - continua Marina Mastromauro - ritengo che la politica richieda grandi energie e completa disponibilità, perché occuparsi della res pubblica lo ritengo un impegno serio e totale. Questo significherebbe allontanarmi dalla mia attività industriale, che non potrebbe coesistere con quella di un incarico a qualunque livello nella vita politica regionale. Queste le ragioni - conclude l'imprenditrice - che ho espresso a Italia Viva e per le quali al momento non sussistono le condizioni per una mia candidatura alle prossime elezioni regionali».