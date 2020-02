La politica al giorno d'oggi, Attilio Danese presenta “All’ombra del principe”

La continua opposizione tra il popolo e la casta ha portato allo sviluppo del neopopulismo e del sovranismo, in un contesto in cui il popolo detta le scelte attraverso i social in assenza di principi condivisi. I complessi problemi della politica nel contesto culturale postmoderno; la diffusa diffidenza rispetto ai dinamismi del potere e ai politici di professione; l’impossibilità di dettare programmi a priori, lanciare profezie, avanzare pretese risolutorie incoraggiando speranze di paradisi in terra.

Sono questi i temi fondamentali trattati nel libro “All’ombra del principe” scritto dal professor Attilio Danese e che verrà presentato dall'autore oggi, sabato 1° febbraio, nella biblioteca comunale a partire dalle 18.30.

Attilio Danese è attualmente docente di filosofia politica all’università di Teramo, all’Unidav (L. da Vinci) e all’ITAM (Laterano, Chieti).

«Tutta la cittadinanza è invitata a questo evento - spiegano gli organizzatori dell’associazione culturale Nuova Umanità - in quanto i temi trattati interessano tutti coloro che appartengono ad una comunità organizzata quale può essere il Comune per affrontare il tema della politica a 360 gradi».