Problema sicurezza a Corato, Perrone: «Domani un incontro in Prefettura»

«Domani la questione sicurezza a Corato verrà posta all'ordine del giorno di una riunione in Prefettura». Ad annunciarlo è l'ex senatore Luigi Perrone che ieri ha incontrato il Prefetto di Bari, Antonella Bellomo.

«Durante il colloquio - spiega Perrone - ho posto la questione con urgenza, alla luce degli ultimi episodi di violenza che si sono susseguiti in città. Ho riferito anche della carenza degli organici delle forze dell'ordine, tanto della polizia quanto dei carabinieri.

Il Prefetto, al corrente delle situazione in quanto informata anche dal commissario straordinario, mi ha riferito che la questione verrà trattata durante un tavolo sulla sicurezza provinciale già in programma per domani in Prefettura» conclude Perrone.

In effetti in città c'è sconcerto per le aggressioni ai danni di persone inermi che si sono verificate nell'ultimo periodo. Episodi che minano la stessa tranquillità di girare per strada senza il timore di trovarsi in situazione simili.

La settimana scorsa a patire le conseguenze della violenza gratuita messa in atto da un gruppetto di giovanissimi è stato un uomo di circa 70 anni, colpito alla testa da una lattina e poi picchiato mentre passeggiava su via Roma. Prima ancora, nella stessa zona, era stato aggredito un universitario di 25 anni, accerchiato da un gruppo di cinque o sei ragazzi.

Ancora più ignobile, se possibile, l'aggressione di due settimane fa ai danni di un'anziana di circa 90 anni mentre si trovava nella sua abitazione. Dopo essere entrati nell'appartamento, un piano terra nei pressi di via San Vito, due ragazzi hanno spintonato la donna fino a farla cadere, provocandole la frattura del femore e varie contusioni.