No all'autonomia regionale differenziata: ​Granoro aderisce al Comitato per l'unità della Repubblica

«Dissenso totale nei confronti dell’autonomia regionale differenziata». È la posizione espressa da Granoro che aderisce al comitato per l’unità della Repubblica, nei giorni scorsi sceso nuovamente in piazza per protestare con il disegno di legge.



«La Puglia è la Regione in cui Granoro è nata e si è sviluppata. Non può non essere forte il nostro sentimento di appartenenza a un Sud che troppo spesso è trascurato. Siamo contrari a qualsiasi legge che apra la strada all’autonomia regionale differenziata. Crediamo che questo disegno di legge sia un provvedimento che aumenterà ulteriormente il divario tra le regioni, penalizzando quelle meridionali, accentuando le discrepanze di trattamento già esistenti nell’assistenza e cura in ambito sanitario, formativo, scolastico, culturale in senso ampio, nell’ambito degli investimenti in edilizia scolastica, in infrastrutture come le strade e le ferrovie.

Il principio di perequazione che i padri costituenti hanno posto a fondamento della Costituzione Italiana, la nostra, che risponde allo scopo e al principio di eliminare o sanare eventuali svantaggi di alcuni, persone o territori, a scapito di altri distribuendo equamente, ricchezze e opportunità, con la proposta dell’autonomia regionale differenziata viene annullato.

Chi nascerà nel Sud Italia, solo per un accidente di luogo, sarà penalizzato, perché non avrà in quegli ambiti sopra elencati le stesse opportunità, diritti, servizi, dei suoi coetanei più fortunati, nati nelle regioni settentrionali, indipendentemente da meriti o capacità. Quale equità, giustizia, civiltà può mai essere contenuto in un simile disegno di legge? Il nostro dissenso è totale».

Cos'è la autonomia differenziata. «Dietro questo nome si nasconde la divisione del Paese» spiega il comitato per l’unità della Repubblica. «L’autonomia differenziata liquida definitivamente (attraverso le 23 materie che saranno devolute alle regioni, materie nevralgiche per la nostra vita quotidiana) tutto ciò che è “pubblico”, cioè finalizzato all’interesse generale, destinato a diminuire le differenze tra ricchi e poveri: istruzione, sanità, ambiente, infrastrutture. Principi e diritti sociali previsti nella prima parte della Costituzione di fatto vengono annullati. Ogni Regione farebbe da sé, con i propri fondi, trattenendo la maggior parte del proprio gettito fiscale».