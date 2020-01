Aggressioni in città, Angela Quinto: «Scuola e istituzioni insieme per aiutare i ragazzi»

In città è escalation di violenza. Diverse, in pochi giorni, le notizie di aggressioni ai danni di giovani e anziani. Sempre per mano di gruppetti di minorenni o neo maggiorenni. Un problema sociale e di ordine pubblico che va affrontato e risolto. Il candidato sindaco Corrado De Benedittis ha subito invitato il commissario straordinario a riunire il tavolo per la sicurezza. Questo invece, il punto di vista di Angela Quinto, anch'ella aspirante primo cittadino.

Da neo candidata sindaco, come sta vivendo questo momento difficile per la città?



Sto vivendo questo momento difficile soprattutto da cittadina, perché non si sta più sereni. Si vive un clima di terrore soprattutto per noi genitori nei confronti dei i nostri figli. È una situazione di emergenza e serve una presa di coscienza. C'è la banalizzazione dei disagi dei ragazzi che, a loro volta, avvertono l'illecito con molta leggerezza. Non c'è più la paura di compiere qualcosa di illegale. Inviterei il commissario prefettizio a chiedere l'incremento del numero di unità di vigili e polizia per rafforzare la vigilanza sul territorio con azioni programmate. Ho terrore, non posso andare a casa col pensiero che mia figlia giri per la città e che non ci sia sicurezza. Corato è sempre stata considerata una città tranquilla, ma in realtà non lo è assolutamente.

Quali gli strumenti per poter redimere i giovani dalla devianza?

C'è l'istituto della messa in prova, si interessino i servizi sociali. A questi ragazzi devono essere affidati servizi di pubblica utilità e ciò estingue il reato. Non basta affidarli solo alla casa famiglia. Poi le associazioni sportive, vanno coinvolte. Bisogna sottrarre questi giovani dalle loro gang e convogliarli in un altro gruppo per sollecitare il senso di appartenenza. Io credo molto nello sport perché è disciplina, è regola. Apriamo poi il capitolo scuola. Manca l'anello scuola-territorio. Mancano progetti di educazione alla legalità che non devono essere scontati nella scuola. Il senso civico sta venendo meno. La scuola e il comune devono agire. Il Comune partecipa col Ptoff. Perché non prendere un'azione comune visto il momento e stabilire che si dà questo strumento alla scuola per il progetto di ascolto, di legalità? È fondamentale che si aprano i centri di ascolto. Il disagio è tanto. Qui i ragazzi sono allo sbando. Anche le famiglie. Perché questi ragazzi oggi sono così? Perché è venuto meno quel fondamento che è la famiglia. Se non c'è la famiglia poi c'è la devianza sociale.

Proveniamo da un periodo piuttosto lungo di vuoto amministrativo. Quanto pensa che questa situazione sia tra le cause dello sviluppo di questi crimini? Ci sono responsabilità di chi ha governato?

Sicuramente il non governo ha inciso. Quando manca un governo va tutto allo sbando, i settori non possono autogestirsi. Io non voglio fare la caccia alle streghe, non mi interessa chi c'è stato prima. Mi auguro che non si faccia più lo stesso errore. Non mi soffermerei tanto sulle responsabilità. Ci vuole una affezione, un amore che una persona esterna non può avere. Una volontà anche politica di far rinascere il nostro paese. Un commissario prefettizio non può perché si ferma all'ordinaria amministrazione. La volontà politica è diversa. Chi ama quello che sta facendo mette in moto una serie di meccanismi. Imprenditori, realtà grandi, per costruire un progetto e mettersi insieme per garantire la qualità di vita dei cittadini.

Quali sono le politiche culturali da attuare per un lavoro di sensibilizzazione a medio-lungo termine sulla cittadinanza?

In primis promuovendo le start-up. Cosi cominceremmo a far rifiorire commercio e imprese. Poi serve una fattiva iniziativa, basta poco perché vada a monte tutto. Il Comune deve trovare le modalità per far partecipare i cittadini ai bandi, convogliando anche grosse imprese. Seconda cosa: le manifestazioni, i festival, le sagre. Bisogna rilanciare un po' tutto. E l'agricoltura. Abbiamo prodotti che ci invidia tutto il mondo e non abbiamo modo di svilupparli. Quanti talenti abbiamo, ma a loro si chiudono le porte a Corato. Abbiamo maestri, scuole di musica, maestri di canto, ma rimangono là. Magari devono andare a chiedere la sala nell'altro paese ecc. Questo non è possibile. Facendo queste cose i giovani potranno trovare modo di esprimere il loro talento. Facciamo delle manifestazioni, facciamoli suonare ed esibire. Bisogna movimentare e rendere più dinamica questa città. Io da giovane suonavo l'organo elettronico. Andavo al Cinema Impero di Trani per suonare perché non avevamo il teatro a Corato. I ragazzi tramite queste modalità di espressione hanno il modo di aprirsi.

C'è un problema distributori automatici che, a dire di molti, sarebbero ricettacolo di persone poco raccomandabili?

Ci vuole il controllo. Io sono per il vigile di prossimità. Visto che ci sono concentrate tutte queste macchinette, stabiliamo un vigile di prossimità. Già quello sarebbe un deterrente. Non dovrebbe essere erogato il vetro. Vedo due limiti: innanzitutto l'erogazione. Basta che a un minore qualcuno presti la tessera perché sia possibile acquistare la bottiglia. Questa cosa non mi sta bene, bisogna istituire dei vigilantes. Poi in prossimità del distributore ci vuole un bagno. Nel momento in cui il ragazzo beve, lo stimolo alla diuresi è immediato. Ho assistito personalmente a un episodio di tal genere in pieno centro. Così facendo elimineremmo il problema della cattiva igiene. Se c' un vigile o una convenzione con un istituto di vigilanza, potremmo andare avanti.

A volte il cittadino si chiede se denunciare o meno perché teme che la giustizia non faccia il suo corso e per le ritorsioni che potrebbe subire. C'è qualcosa che si potrebbe fare per assistere il cittadino in un momento così delicato?

Si potrebbe istituire uno sportello a supporto. Chi subisce si trova ad aver subito il danno morale e si trova solo. Bisogna supportare il cittadino. Noi tutti dovremmo stare vicino a queste persone. Dovremmo supportarli perché come è capitato a questa persona potrebbe capitare a tutti noi. Chi subisce violenza è sempre un soggetto che va tutelato.