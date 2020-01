Ampliamento del centro rifiuti di via Mangilli, il Comune illustra il progetto

Il 4 febbraio alle 16.30 nella sala consiliare del Comune si terrà un incontro pubblico sull'adeguamento/ampliamento del Centro raccolta differenziata dei rifiuti di via Mangilli.

«L'obiettivo - fanno sapere il dirigente del settore lavori pubblici, Gianrodolfo Di Bari, e il commissario straordinario Paola Maria Bianca Schettini - è quello di condividere l’attività posta in essere da questo Ente per la partecipazione al bando regionale indetto con determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica del 26 agosto 2019, n.181. Pop Puglia 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 - “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”. - “avviso per la selezione di interventi finalizzati alla realizzazione o all’ampliamento e/o adeguamento di centri comunali raccolta differenziata di rifiuti”.

Come previsto nel protocollo d’intesa sottoscritto fra Anci e Pes (Partenariato Economico e Sociale) il 22 ottobre 2015, i rappresentanti delle associazioni di categoria, sindacali, ambientalistiche, economiche, sociali, e quant’altri interessati, sono invitati a partecipare all’incontro per la presentazione del progetto di adeguamento/ampliamento del “Centro raccolta differenziata dei rifiuti” ubicato in via Mangilli presso la sede Asipu».