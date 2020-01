Partiamo dalla fine, da quando Angela Quinto, seconda candidata sindaco alle prossime amministrative ha riposto alla chiara domanda di un giornalista su chi ci fosse dietro la sua candidatura. «Nessuno - ha ribattuto - se non mio marito, i miei figli e le persone a me care, che mi sostengono. A fianco ho il mio gruppo e davanti a me ci sono i coratini».

Un concetto - quello di non essere sponsorizzata da nessuno e non avere legami con altri gruppi politici - più volte sottolineato durante la conferenza di presentazione di questa sera ma che non ha il sapore di chiusura. «Comunico la mia disponibilità a costruire, insieme alle forze politiche e ai movimenti trasversali che crederanno in me. Chiedo che si lavori in sinergia per il bene della città».

Angela Quinto sarà sostenuta da "Città in Fiore", neonato movimento civico coordinato da Francesco Maggiulli. «Un progetto allargato a tutti - ha spiegato Maggiulli - espressione dell'esigenza di una partecipazione diretta alla vita democratica della città, costituito da un gruppo eterogeneo che vede nelle diverse esperienze un punto di forza per approcciare e risolvere le questioni che riguardano il bene comune».

«È stata scelta una candidatura femminile - dice la Quinto - perché in questo periodo storico la politica è donna. Le donne hanno una forza misteriosa che permette loro di coniugare con il sorriso il ruolo di figlia, moglie, madre, professionista, donna in carriera e politica». È contraria, però, alle quote rosa. «Credo nel merito. Nel nostro gruppo ci sono uomini e donne di valore».

Ma chi è Angela Quinto? 48 anni, da 22 nell'amministrazione pubblica, è dirigente (Dsga) del Fornelli. Negli ultimi due anni è stata presidente della Fidapa. «Sono una persona determinata e pragmatica - si racconta - chi mi conosce mi chiama vulcano. La mia candidatura è uno sprone, un modo autonomo, di equilibrio e innovativo di proporre un cambiamento che rompa gli schemi consolidati della politica. Corato ha bisogno di stimoli, di ritrovare fiducia e cambiare questo stato di abbandono e inerzia».

La ricetta passa attraverso il programma che Città in Fiore ha costruito e che Angela Quinto ha brevemente spiegato. Tra i temi evidenziati quelli di strade e viabilità, creazione di park & ride e di un canile sanitario per la lotta al randagismo, decoro urbano, lotta alla plastica nelle scuole e ancora bandi per start up, consulta dei ragazzi, istituzione di un gruppo operativo gestionale che intercetti finanziamenti europei e bandi regionali, maggior attenzione ad associazionismo e cultura per trasformare Corato in una città di festival e manifestazioni; sport come strumento per arginare il bullismo.

Così Angela Quinto lancia la corsa alla poltrona di sindaco. «Non abbiamo bisogno di uomini e donne che possono sognare cose che non sono mai state. Questo non lo dico io ma lo diceva Kennedy. Noi siamo pronti».