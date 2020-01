Elezioni, anche Sinistra Italiana con De Benedittis

La sezione locale di Sinistra Italiana si aggiunge alle forze politiche che hanno deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Corrado De Benedittis. Ad affermarlo sono il segretario cittadino Carlo Colonna e il segretario provinciale Salvatore Lo Spalluto.

«Nella prossima primavera la città di Corato sarà chiamata nuovamente alle urne per scegliere il proprio primo cittadino. Nel corso degli anni la destra ha governato la cittadina della Murgia con risultati deludenti, frutto di logiche ormai stantie che sono sotto gli occhi di tutti, motivo per cui riteniamo come Sinistra Italiana dell’Area Metropolitana Terra di Bari e Sinistra Italiana Corato che questa possa diventare un’occasione storica per la città di Corato affinché la stessa possa rappresentare il cambiamento che gioverebbe a tutti i cittadini coratini.

È necessario che Corato sia governata all’insegna della innovazione, della trasparenza e della competenza. È fondamentale che per la città di Corato si abbia una vision che possa proiettare tutte e tutti i cittadini nel futuro. Per tutti questi motivi, Sinistra Italiana ha iniziato un percorso che già da un anno ci vede coinvolti nella città di Corato all’interno della “Casa della Politica” che abbiamo contribuito a fondare e di cui vogliamo continuare ad essere protagonisti insieme alle altre forze progressiste della città.

Pertanto riteniamo che Corrado De Benedittis, come abbiamo già fatto nella scorsa tornata elettorale ed anche alla luce dell’ottimo risultato ottenuto, sia la persona che, insieme alle reali forze del cambiamento, possa rappresentare le istanze precedentemente enunciate, essendo certamente il nostro migliore candidato sindaco e sicuramente il miglior sindaco che la città di Corato possa avere.

L’impegno di Corrado, nel corso degli anni, nelle associazioni di volontariato, la sua passione genuina per la politica, la sua ricerca continua del bene comune e dell’interesse collettivo, la sua idea di progresso sono ormai note in tutta l’Area Metropolitana della Terra di Bari. Siamo certi che con Corrado sindaco vinceranno tutte e tutti i cittadini di Corato e che questa vittoria possa rappresentare una svolta positiva per tutto il territorio della Provincia di Bari».