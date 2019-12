​“Ddò - Accocchiamoci”: la Casa della Politica invita i fuorisede

Una nota di Rimettiamo in moto la città e DemoS.

«Qualche settimana fa “Cap70033 - Casa della politica Corato” ha lanciato una call dedicata a tutti i coratini che, per studio o per lavoro, per scelta o per necessità, vivono lontani dalla nostra città, “Adongaté”, chiedendogli un selfie e di specificare cosa gli mancasse di Corato e cosa invece non gli mancasse per niente.



Molti i coratini fuorisede che hanno partecipato da tutta Italia e dall’estero, e molte le riflessioni su cosa va e cosa no nella nostra città, una città spesso risultata priva di opportunità ma fortemente legata alle tradizioni, una città ferma ma ricca di speranze e di affetti.

Domani, 27 dicembre, alle 17.30, Rimettiamo in moto la città e DemoS invitano i fuorisede alla Casa della Politica, per "accocchiarci" Ddò.

Di seguito il programma dell’incontro.

Proiezione del docufilm Emergency Exit - Young Italians Abroad. Sarà con noi la regista Brunella Filì, autrice e produttrice premiata, dopo la Laurea Specialistica in Cinema all’Università di Bologna, inizia la sua carriera di regista, dividendosi fra Milano e Bari, dove fonda la casa di produzione Officinema Doc. Collabora con l’Università di Venezia, dove tiene lezioni di Cinema Documentario. “Sea Sisters” sarà il suo terzo lungometraggio, dopo “Emergency Exit” (distribuito da Netflix, vincitore di numerosi premi internazionali e proiettato al Parlamento Europeo) e “Alla Salute”, Vincitore al Biografilm Festival 2018, selezionato a HotDics Toronto e in onda su Sky LaEffe dopo un tour internazionale.

Condivisione di esperienze e racconti, desideri e proposte per una città migliore, sorrisi e abbracci bevendo uno spritz».