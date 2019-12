Elezioni, il Pd al centrosinistra: «Necessario unirsi, potrebbero esserci più candidature»

«È necessario un fronte unitario per affrontare le prossime amministrative». Il PD rilancia l'idea di un centrosinistra unito in vista delle elezioni di primavera. Per questo motivo nelle scorse settimane il partito ha promosso una serie di incontri collettivi a cui hanno partecipato Nuova Umanità, Italia Viva, Italia in Comune e APE.

«È emersa la necessità di unirsi e il fatto che potrebbero esserci più candidature in campo» spiegano dal Pd, che ha inoltre incontrato "Rimettiamo in moto la città" e "Demos".

«L'incontro si è svolto presso la Casa della Politica, data la loro mancata adesione ai diversi inviti agli incontri collettivi, motivata dal non aver condiviso l'intento degli incontri e ritenendo la leadership di Corrado De Benedittis già definitiva» sottolinea il Pd.

Ciò che il PD continua a ribadire con forza, è la necessità di un fronte unitario per affrontare le prossime amministrative. E che, qualora ci fossero più candidati sindaci all'interno dell'area progressista, occorre trovare un metodo democratico per ricompattare il fronte. Eventualmente, utilizzando anche lo strumento delle primarie».