Elezioni, Italia in Comune sta con Corrado De Benedittis: «Candidatura credibile» invia stampa «Nelle prossime settimane ci impegneremo affinché sia disinnescato il rischio di nuova frammentazione tra gruppi politici sostanzialmente affini» scrive il partito in una nota Politica di La Redazione Un passo verso l'unione del centrosinistra che alle scorse amministrative si è presentato estremamente diviso. Italia in Comune annuncia il proprio sostegno a Corrado De Benedittis come candidato sindaco per le comunali 2020. «Riteniamo che la candidatura di Corrado De Benedittis possa unire intorno a sé le migliori risorse umane per offrire alla città una squadra ed un programma all'altezza delle esigenze e delle aspettative» scrive il movimento in una nota. «Nelle prossime settimane ci impegneremo affinché sia disinnescato il rischio di nuova frammentazione tra gruppi politici sostanzialmente affini».

La nota di Italia in Comune. «A distanza di pochi mesi dalle ultime elezioni amministrative le forze politiche sono nuovamente chiamate ad attivarsi per individuare le più idonee candidature e coalizioni. Il fallimento clamoroso dell'amministrazione D'Introno ci consegna una città con problemi immutati ed aggravati,ed una consolidata certezza: l'unica possibilità di riscatto e di progresso per Corato è rappresentata da una proposta politica assolutamente innovativa, che sia assestata su solide basi etiche e spinta coraggiosamente verso cambiamenti radicali. Riteniamo che la candidatura di Corrado De Benedittis sia una credibile risposta a questa esigenza e possa unire intorno a sé le migliori risorse umane per offrire alla città una squadra ed un programma all'altezza delle esigenze e delle aspettative. Nelle prossime settimane ci impegneremo affinché sia disinnescato il rischio di nuova frammentazione tra gruppi politici sostanzialmente affini. Rifiutiamo decisamente, sopra ogni altra valutazione, l'ipotesi che persone accomunate da idealità e programmi comuni possano esprimere più proposte amministrative. Riteniamo infine che nel nome dell'unità dei cittadini e dei partiti seriamente intenzionati a costruire un governo alternativo, innovativo, trasparente, immune da conflitti di interesse, e votato ad un reale cambiamento, occorra superare gli steccati delle parole e degli individualismi, e darsi un orizzonte comune nel quale unico protagonista sia lo sviluppo della città. A Corrado chiediamo di crederci fino in fondo, ai partiti, movimenti e cittadini chiediamo di spingere in un'unica direzione, nel segno dell'unità e dell'eccellenza».