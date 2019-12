Regionali, la visione di Elena Gentile verso le primarie

Si è svolto sabato scorso il primo dei tre incontri organizzati dal Pd di Corato in vista delle primarie da cui emergerà il candidato del centrosinistra alle prossime regionali. La sfida, lo ricordiamo, è tra Michele Emiliano, Elena Gentile,Fabiano Amati e Leonardo Palmisano.

La prima a intervenire è stata Elena Gentile, dal 2010 al 2014 assessore al Welfare - Lavoro, Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità della regione Puglia. Nel 2014, con 149.860 voti, è stata invece eletta euro-deputata nelle liste del Partito Democratico.

«Un grazie ai tanti e alle tante cittadine che ieri erano con noi ad ascoltare Elena Gentile, candidata alle primarie del centro-sinistra pugliese» scrivono dal Pd di Corato. «Elena ha tenuto banco per quasi due ore, senza mai annoiare. E il nostro Dario Rutigliano ha così avuto gioco facile nel moderare l'incontro. Elena ci ha raccontato delle sue ispezioni notturne per verificare lo stato degli ospedali quando era assessora regionale alla Sanità. Così come delle sue battaglie a Bruxelles sull'economia circolare e contro le scorrettezze dei paesi dell'Est che indeboliscono la UE.

Abbiamo parlato dell'importanza del lavoro per i disabili, della necessità di ristrutturare e abbellire le case popolari, di moltiplicare le sperimentazioni di social housing. Di alberi da piantare in ogni città e delle strategie per contrastare l'emigrazione giovanile e per favorire la nascita di startup. Abbiamo parlato di imprese: di quelle buone e innovative e di quelle che investono poco e pagano male i lavoratori. Abbiamo parlato di donne, delle discriminazioni che subiscono e della necessità di lottare per l'emancipazione.

Elena ci ha fatto immergere nella politica e nel discorso Politico. Quello che inizia da un tema e finisce per attraversare tanti e tanti argomenti come se ci fosse sempre un filo a tenerli insieme. Quello che inizia dal racconto di un piccolo evento accaduto la sera prima, e finisce col parlare di architetture europee inadeguate. Quel discorso Politico appassionato: rabbioso e d'amore insieme. Rabbioso contro i tanti problemi sociali che abbiamo intorno. D’amore perché solo con tanta passione e speranza possiamo cambiare le Città e la Storia.

Grazie a tutti per aver partecipato a Verso le Primarie: La Puglia sfidante - incontro con i candidati. Vi aspettiamo martedì 17 dicembre alle 18 con Fabiano Amati presso il bar Conudamagi in via Canova, 42».