"Cambiamo!" si presenta: «A sostegno del candidato di centrodestra»

"Cambiamo! - con Giovanni Toti", il partito di centrodestra lanciato dal presidente della Regione Liguria, ha ufficialmente aperto una sezione anche a Corato. Ieri la presentazione durante la quale, però, il movimento ha ritenuto di non svelare ancora il suo organigramma, come invece era stato annunciato.

Sicuramente ne faranno parte Donato Chiarelli e Pierluigi Caputo, promotori del circolo locale e al fianco di Pasquale Giorgio, coordinatore del movimento politico per l'area metropolitana di Bari, al tavolo dei relatori. Da segnalare, tra il pubblico, la presenza dell'ex senatore Luigi Perrone.

A parlare è soprattutto l'avvocato altamurano che spiega che tipo di politica e di rappresentanti vuole proporre "Cambiamo!": «Vogliamo avere la capacità di essere nuovi nei metodi di fare politica - dice Giorgio - abbiamo notato l'assenza di giovani under 40, formati nei contesti politici ed è su di loro che puntiamo. Su giovani affermati nel mondo delle professioni e dell'associazionismo».

Il movimento apre a chi ha già fatto esperienze amministrative «perché l'esperienza va valorizzata», ma non a chi ha vestito altre casacche diverse tra loro. «Noi cerchiamo gente convinta di voler far parte di un contenitore politico in maniera stabile. Chi cambia casacca può essere controproducente per un partito nuovo come il nostro».

«"Cambiamo!" rappresenta un centrodestra moderato e liberale - commenta Donato Chiarelli - ed è orientato verso quel elettorato che non si riconosce appieno in Fratelli d'Italia e Lega». Ovviamente il nuovo partito sosterrà il candidato sindaco espresso dalla coalizione di centrodestra e sono già in corso i primi colloqui con altri esponenti locali della stessa area. Ad esempio quelli di Movimento Idea che a livello nazionale già collabora con Toti. «Mi auguro che il centrodestra sia compatto come spesso è accaduto in passato - ha concluso Giorgio - Lavoreremo anche per questo».