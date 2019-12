Regionali, i candidati delle primarie di centrosinistra visti da vicino

"Verso le primarie. La Puglia sfidante" è la tre giorni aperta a tutta la cittadinanza organizzata dal Pd di Corato per conoscere più da vicino i candidati alle primarie che si svolgeranno 12 gennaio 2020 per definire il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione. La sfida è tra Michele Emiliano, Elena Gentile,Fabiano Amati e Leonardo Palmisano.



«Molti concittadini non sono a conoscenza delle primarie regionali, né tanto meno conoscono i candidati che si contenderanno la leadership del centrosinistra» affermano dal Pd. «Per questo abbiamo pensato di costruire dei momenti pubblici per conoscerli insieme e per scoprirne le differenti visioni circa il futuro della nostra bellissima Regione».

Il programma degli incontri:

-14 dicembre, Elena Gentile. Nata a Cerignola nel 1953, Elena è un medico pediatra. Dal 2010 al 2014 è stata assessore al Welfare - Lavoro, Politiche di Benessere sociale e Pari Opportunità della regione Puglia. Nel 2014, con 149.860 voti, è stata invece eletta euro-deputata nelle liste del Partito Democratico.

17 dicembre Fabiano Amati. Nato a Fasano nel 1969, Fabiano è avvocato. Dal 2005 al 2010 ha ricoperto il ruolo di vice-presidente ANCI Puglia, mentre dal 2009 al 2013 è stato assessore alle Opere Pubbliche della Regione Puglia. Attualmente è Consigliere regionale della Puglia per il Partito Democratico.

21 dicembre Leonardo Palmisano. Nato a Bari nel 1974, Leo è sociologo e scrittore. Per molti anni ha insegnato Sociologia Urbana al Politecnico di Bari e ha svolto numerose ricerche sociali sui temi della scuola, dell'immigrazione, dei sistemi criminali, etc. Oggi è Presidente della Cooperativa Editoriale Radici Future e scrive romanzi.

Il primo incontro avrà luogo nel Conudamagi caffè (ex Bar Canova) in via Canova 42.