Città Nuova verso le elezioni: «Basta individualità, si parli di programmi. Ma non col centrodestra»

Il movimento dell'ex sindaco Mazzilli guarda alle prossime elezioni e auspica «una nuova stagione di concordia». «Adesso è doveroso e necessario che le individualità si mettano da parte e finalmente si torni a discutere di programmi di mandato» dicono. Ma Città Nuova «non ritiene possibile alcuna ipotesi politica o programmatica con questo Centrodestra a trazione Lega-Fratelli d'Italia, ma punta a stabilire relazioni solide con forze e movimenti di matrice democratica, cristiana e progressista».

La nota

«Vogliamo partire da un elemento di chiarezza: la nostra comunità cittadina è in un momento di difficoltà che può trasformarsi in un declino inesorabile se tutti insieme - forze politiche, istituzioni, imprese e stakeholders - non individuiamo strategie e soluzioni utili a fronteggiare le difficoltà che avvertiamo.

Disoccupazione, emigrazione dei giovani, denatalità, impoverimento del tessuto economico, produttivo, culturale, crisi dell'agricoltura e del comparto edilizio sono questioni che devono stimolare le progettualità: è deleterio dividersi sui nomi di chi si affanna a sostenere la sua candidatura a Sindaco quando è invece opportuno unirsi per sostenere le soluzioni e visioni strategiche collegialmente individuate. Insomma, adesso è doveroso e necessario che le individualità si mettano da parte e finalmente si torni a discutere di programmi di mandato.

A questo proposito Città Nuova ha idee e soluzioni da porre all'attenzione della collettività e intende confrontarsi con altre forze politiche, con i portatori di interesse, con tutti i cittadini. Nel nostro percorso, avviato oltre 5 anni fa, sentiamo però l'esigenza di porre con chiarezza un punto fermo: Città Nuova non ritiene possibile alcuna ipotesi politica o programmatica con questo Centrodestra a trazione Lega-Fratelli d'Italia, ma punta a stabilire relazioni solide con forze e movimenti di matrice democratica, cristiana e progressista.

Un progetto in grado di attirare alla politica attiva personalità capaci e cittadini attivi che abbiano a cuore le sorti e il futuro della nostra Corato e dei nostri giovani. Continueremo a dare il nostro contributo di moderati, in un rinnovato quadro di alleanze e convergenze, nella certezza che nel 2020 - con le prossime elezioni amministrative - Corato si giocherà un pezzo importante del suo futuro: noi auspichiamo solo che persone capaci e volenterose possano farsi strada tra le difficoltà e i cocci rotti che gli amanti "del potere per il potere" hanno sparso a piene mani ovunque».