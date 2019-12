Edilizia scolastica, gli istituti cittadini candidati al bando del ministero

Da fare c'è sicuramente tanto. Il Comune di Corato ha partecipato al bando pubblico per il finanziamento per eseguire interventi in materia edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione, relativo alle indagini e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici.

Sono stati candidati tutti gli edifici scolastici di proprietà comunale censiti nell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica.



Il bando è promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale.