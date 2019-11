«La forza del noi»: DemoS presenta la sua proposta politica

Proseguono gli appuntamenti nella “Cap 70033 – Casa della Politica”, in via san Benedetto 26: martedì 3 dicembre alle ore 19.30 Democrazia Solidale – Demos Corato utilizzerà questo spazio per presentare la propria proposta politica.



Alla serata interverranno Gianni La Bella, docente di Storia Contemporanea e di Teoria e Metodi della Mediazione Interculturale, membro del Coordinamento Nazionale DemoS; Beniamino Marcone, coordinatore di DemoS Corato e Corrado De Benedittis, della direzione nazionale DemoS.

«La serata – spiega Beniamino Marcone - sarà un’occasione per incontrare i cittadini e le cittadine e tutte le realtà che rappresentano quel dinamismo solidale e culturale che tiene viva questa città. La proposta politica di DemoS si rivolge innanzitutto a loro. Democrazia solidale infatti trova la sua origine in mezzo ai cittadini, in quella miriade di esperienze associative, civiche, confessionali e laiche che si impegnano in diversi modi per gli altri. Ci presentiamo quindi alla città, diremo la nostra proposta politica per dare finalmente voce ad un mondo invisibile che oggi non ha interlocutori».