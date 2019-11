Il Pd guarda alle elezioni: «Nell'area progressista esistono diverse “Case della Politica”»

«Il primo incontro tra le forze progressiste in vista delle prossime elezioni amministrative». Il Pd definisce così la riunione che si è svolta lunedì scorso nella sede del partito, cui hanno partecipato «i gruppi di Pd, Italia in Comune, Ape, Italia Viva e Nuova Umanità, oltre ad alcuni singoli cittadini che si riconoscevano nella necessità di questo primo confronto.

Con dispiacere - sottolinea il Pd - segnaliamo l’assenza di Demos e Rimettiamo in Moto la Città, anche se precedentemente comunicata. Noi apprezziamo molto l’idea e la nascita della loro Casa Della Politica. Oggi c'è un urgente bisogno di animare, conoscere e praticare la Politica. Con la "P" maiuscola. E sarà nostro piacere ed intenzione, come Partito Democratico, raccogliere ogni invito e partecipare alle iniziative che vi saranno proposte. Ma siamo anche dell'idea che esistono diverse “Case della Politica” nell'area progressista. Ognuna con la propria storia, degna di considerazione».

«L’incontro - spiegano dal Pd - ha preso avvio con un breve racconto personale di ciascuno dei presenti. Racconto per presentarsi in prima persona, e per esporre l'importanza di partecipare a questo primo avvicinamento collettivo. Promuovere una Svolta profonda, in una Città immobile ed affaticata come Corato, è stato il desiderio maggiormente espresso e condiviso.

Il nuovo appuntamento è per lunedì 2 dicembre presso la sede del Pd Corato in largo Plebiscito, 43. Con la speranza che tutti accolgano il nostro invito per discutere insieme, anche con la base di ogni movimento, del futuro della nostra Città».