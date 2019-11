A rischio il comizio di Corrado De Benedittis, in caso di pioggia diventerà conferenza stampa

Le condizioni del meteo mettono a rischio il comizio programmato per oggi da Corrado De Benedittis con il sostegno di Demos e Rimettiamo in moto la città.

Per questa ragione i due movimenti politici annunciano “il piano B”: «in caso di avverse condizioni metereologiche, Corrado De Benedittis terrà una conferenza stampa pubblica, questa sera alle 19.30 in via San Benedetto 26. In caso di miglioramenti climatici, “70033 – Comizio di Corrado De Benedittis” rimane confermato in piazza Cesare Battisti. Giornalisti, cittadine e cittadini sono invitati».